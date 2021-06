Malí.- Los rebeldes tuareg de la CMA piden respetar el acuerdo de paz de 2015 en Malí y "no abrir la caja de Pandora"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La coalición rebelde tuareg Coordinación de Movimientos del Azawad (CMA) ha resaltado que los resultados del acuerdo de paz firmado en 2015 con las autoridades de Malí "no son satisfactorios" y han pedido su aplicación total y "no abrir la caja de Pandora" con una posible revisión de sus cláusulas por parte del Gobierno de transición.



"Seis años después de la firma de este acuerdo, los resultados no son satisfactorios", ha señalado el portavoz de la CMA, Maouloud Ould Ramadane, quien ha recalcado que "la culpa es del Gobierno". "Si el Gobierno dice que el problema es del CMA, vamos a pedir pruebas", ha argüido, según ha informado la emisora Radio France Internationale.



Así, ha reclamado una aplicación del acuerdo "integral, en letra y espíritu", después de que el nuevo primer ministro, Choguel Maiga, hablara de una "relectura inteligente". "No sé qué quiere decir con inteligente", ha afirmado, antes de resaltar que "hay que tener cuidado con no abrir la caja de Pandora".



Por ello, ha hecho hincapié en la necesidad de "modalidades" para sacar adelante el proceso de desarme, desmovilización y reinserción. No llegamos a determinar una cuota de antiguos combatientes que se van a integrar en las Fuerzas Armadas. Hace falta entenderse sobre el aspecto del Ejército reconstituido del que habla el acuerdo", ha zanjado.



La CMA pidió a principios de junio "garantías" sobre el Acuerdo de Argel tras el nuevo golpe de Estado dado la semana pasada por el coronel Assimi Goita, quien cesó al presidente y al primer ministro de transición tras el anuncio del nuevo Gobierno, tras lo que se procedió a su nombramiento como presidente y a la nominación de Maiga como primer ministro.



Con el Acuerdo de Argel de 2015 firmado entre el Gobierno y los grupos separatistas tuareg, estos pasaron a formar parte de las Fuerzas Armadas, se selló un alto el fuego y se propuso dotar de más competencias a la parte septentrional de Malí, así como la creación de una fuerza de seguridad regional y un plan de desarrollo.



Los rebeldes tuareg se han levantado en armas hasta cuatro veces en 50 años para conseguir, en unos casos, mayor autonomía o, en otros, directamente la independencia de Bamako. El último levantamiento tuvo lugar en 2012, si bien fue rápidamente secuestrado por grupos yihadistas que avanzaron hacia el centro del país africano.