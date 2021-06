Malí.- Heridos varios militares franceses en un atentado suicida con coche bomba en Malí

13-01-2020 Militar francés de la Operación Barkhane en Malí POLITICA EUROPA FRANCIA MINISTERIO DE DEFENSA DE FRANCIA



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Varios militares franceses han resultado heridos este lunes en un atentado suicida con coche bomba en los alrededores de la ciudad de Gossi, situada en el centro de Malí, según han confirmado fuentes citadas por los medios franceses.



El objetivo del ataque habría sido un vehículo de las fuerzas de la operación 'Barkhane', tal y como ha recogido France 24. Fuentes citadas por BFMTV han resaltado que el ataque ha sido perpetrado contra una misión de seguridad en los alrededores de la base de Gossi.



Así, fuentes del Estado Mayor del Ejército francés han detallado que el terrorista suicida ha empotrado un vehículo cargado de bombas contra un vehículo de las tropas francesas desplegadas en la zona en el marco de la operación 'Barkhane'.



Por su parte, fuentes militares malienses han resaltado que el ataque habría dejado al menos tres soldados franceses heridos, extremo que no ha sido confirmado oficialmente. Todos ellos han sido trasladados en helicóptero a la ciudad de Gao.



El ataque, cuya autoría no ha sido reclamada, ha sido perpetrado menos de una semana después de que al menos un militar nigerino muriera y dos soldados franceses resultaran heridos en una emboscada tendida por el grupo yihadista Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) contra una patrulla de la operación 'Barkhane' en el país africano.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció recientemente una "transformación profunda" de la presencia militar de París en el Sahel, lo que pasa también por el fin inminente de la operación 'Barkhane', lanzada en 2014 y pilar básico de la estrategia francesa en una región marcada en los últimos años por la creciente inseguridad.



Tras ello, la ministra de Defensa de Francia, Florence Parly, dijo que las autoridades "no cambian el objetivo, que seguirá siendo la lucha contra el terrorismo", antes de recalcar que "el enemigo se adapta sin parar a los modelos operativos y de acción de los militares que están sobre el terreno, por lo que es importante cambiarlos para variar sus efectos".



Malí, al igual que otros países del Sahel, ha venido registrando en los últimos años un número creciente de ataques yihadistas obra tanto de la filial de Al Qaeda en la región como de la de Estado Islámico, lo cual ha hecho además aumentar la violencia intercomunitaria y provocado el desplazamiento de decenas de miles de personas.