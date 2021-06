Malasia.- El principal partido del Gobierno de Malasia da al primer ministro 14 días para convocar al Parlamento

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El principal partido de la coalición de Gobierno de Malasia, la Organización Nacional de Malayos Unidos (UMNO), ha dado este lunes 14 días al primer ministro, Muhyiddin Yassin, para que vuelva a convocar al Parlamento, suspendido desde principios de año, y ha amenazado que retrasarlo más podría suponer una "rebelión".



El mensaje ha sido trasladado a través de un comunicado compartido en su cuenta en la red social Facebook, donde han establecido este ultimátum para que el primer ministro siga la recomendación que el rey del país, Abdulá de Pahang, emitió la semana pasada al respecto, ya que de no hacerlo supondría una "falta de respeto" hacia el mismo.



El jefe del Estado malasio argumentó que no era necesaria la suspensión del Parlamento, por lo que debería volver a convocarse una nueva sesión. Aunque Muhyiddin precisó que "tomaba nota" de esta petición, todavía no ha fijado una fecha para la reanudación de la sesión parlamentaria, que estará suspendida hasta el 1 de agosto de no ser convocada antes.



En este sentido, UMNO ha considerado "muy importante" la vuelta del Parlamento para que "las demandas y esperanzas de la gente puedan atenderse durante esta pandemia de COVID-19, así como para garantizar la responsabilidad en la Administración", según ha recogido el diario 'New Strait Times'.



Precisamente en el marco de la crisis sanitaria fue suspendido el Parlamento a principios de año con la aprobación del rey, y frente a la negativa repetida de Muhyiddin de reinstaurar la cámara, UMNO ha amenazado en diversas ocasiones con dejar de dar apoyo al primer ministro.



Los 14 días que otorga UMNO a Muhyiddin se dan un día después de que el primer ministro informara que se ha formado un comité integrado por representantes del Gobierno y de la oposición para tratar algunas cuestiones antes de que el Parlamento se va vuelva a reinstaurar, como por ejemplo si se llevarán a cabo sesiones físicas o telemáticas, tal y como ha informado 'The Sun Daily'.