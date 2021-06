Los bancos cubanos dejan de aceptar desde hoy depósitos de dólares en efectivo

Varias personas esperan su turno para entrar a un banco en La Habana (Cuba). EFE/ Yander Zamora/Archivo

La Habana, 21 jun (EFE).- Los bancos cubanos no aceptarán a partir de este lunes depósitos de dólares en efectivo, una medida que el Gobierno cubano ha justificado en respuesta al embargo de Estados Unidos, que dificulta a la isla el uso de esa moneda en el sistema bancario internacional.

La decisión, que generó un fuerte revuelo entre los cubanos, entra en vigor en plena crisis económica en el país caribeño, con serios problemas de escasez de productos básicos y donde la moneda local ha sufrido una fuerte devaluación en los últimos meses.

El anuncio, realizado el pasado 10 de junio, provocó en los días posteriores grandes colas de personas en los bancos para ingresar dólares.

Las entidades bancarias permanecieron abiertas todo el fin de semana, incluyendo ayer domingo.

Una nota de la Agencia Cubana de Noticias señaló hoy que el embargo de EE.UU. "impone obstáculos al sistema bancario nacional para los depósitos en efectivo de dólares recaudados en el país" y recordó que la decisión es temporal y "no afecta a las operaciones realizadas por transferencias ni los depósitos en efectivo de otras divisas libremente convertibles aceptadas en Cuba".

Hasta que el Banco Central de Cuba anunció esta decisión, el valor del dólar en el mercado negro estaba creciendo sin control hasta llegar a superar los 70 pesos cubanos (CUP), casi el triple de la cotización oficial de 1 a 24. A día de hoy, su valor en la operaciones informales ha bajado hasta alrededor de 52.

Economistas conocedores de la economía cubana se han mostrado convencidos de que el dólar seguirá circulando en el mercado informal.

Consideran, sin embargo, que el euro aumentará su valor frente al peso cubano y puede convertirse en la moneda de referencia en las operaciones no oficiales, con un cambio informal en este momento de unos 85 pesos cubanos por euro frente al tipo oficial de 28,5.

Cuba aplicó a principios de este año un proceso de unificación monetaria y cambiaria que ha significado la salida de circulación del peso convertible (CUC) -paritario con el dólar- y que dejó como única moneda oficial del país al peso cubano (CUP), con una tasa única oficial de conversión de 24 pesos por dólar.

Ausente desde 2004, el dólar regresó a la economía cubana en 2019, cuando se anunció la venta de electrodomésticos y repuestos de automóvil en MLC (moneda libremente convertible), para extenderse el año siguiente a gran parte de los alimentos y productos básicos que se comercializan en la red estatal de tiendas.

Esto ha disparado el valor del dólar y otras denominaciones en el mercado negro, ya que muchos cubanos se ven obligados a adquirir divisas para comprar sus alimentos, artículos de aseo y otros productos que generalmente resulta imposible adquirir con pesos cubanos.