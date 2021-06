Libia.- Las ONG instan a aprovechar la conferencia política de Libia para mejorar la situación humanitaria

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Varias ONG han llamado a utilizar la conferencia política sobre Libia que acogerá Berlín el miércoles para atender también las necesidades humanitarias de una población al límite desde hace una década, incidiendo en que la estabilidad general del país depende en gran medida de la mejora de la situación de la población.



Acción contra el Hambre (ACH), el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), el Comité Internacional de Rescate (IRC) y el Consejo Danés para los Refugiados (DRC), todas ellas organizaciones con presencia en Libia, han exhortado este lunes a los líderes que participarán en la cumbre del 23 de junio a "aprovechar la oportunidad".



La conferencia llega tras el alto el fuego firmado en octubre de 2020 y con la v vista puesta ya en los comicios de diciembre, pero el director del NRC en Libia, Dax Roque, ha advertido de que "la estabilidad de Libia no llegará solo de la celebración de elecciones o la retirada de los combatientes extranjeros".



La "verdadera estabilidad", ha añadido, "solo se logrará si se reconstruyen las vidas de los libios de a pie y de los muchos migrantes y refugiados que hay en el país", en la medida en que, tras una década de caos, 1,3 millones de personas necesitan ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades más básicas.



Unas 245.000 personas viven como desplazadas, incapaces de volver a sus hogares. "Lo primero que necesitamos de la comunidad internacional es paz y seguridad, pero aunque fuésemos capaces de volver a casa, nuestras casas están destruidas y la poca ayuda que hemos recibido la hemos usado para pagar la comida y el alquiler", cuenta uno de estos desplazados.



Otro de los retos pendientes pasa por la seguridad de estos retornos, en la medida en que al menos 250 personas han muerto o resultado heridas desde mayo de 2020 por el "legado de restos de explosivos" que deriva del incesante conflicto, como lo ha descrito el director del DRC en Libia, Liam Kelly. Las ONG temen, además, que haya "muchas más" víctimas que las que recogen en sus estadísticas.



Por otra parte, más de un millón de personas tienen graves necesidades en materia de atención sanitaria, en un contexto en el que apenas la mitad de los centros siguen funcionando. El representante de ACH en Libia, Samy Guessabi, ha subrayado que, "en mitad de la pandemia global de COVIF-219, reforzar los servicios médicos tiene que ser más que una idea añadida".



Las ONG han apelado a la solidaridad internacional, en la medida en que el Plan de Respuesta Humanitario lanzado para 2021 no se ha cubierto más que en una quinta parte. En este sentido, el director del IRC en Libia, Tom Garofalo, ha llamado a no escatimar esfuerzos porque "por primera vez en muchos años, Libia tiene una oportunidad real de lograr la paz y la estabilidad".