Laya espera poder celebrar "pronto" una cumbre entre la UE y Latinoamérica

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. EFE/Chema Moya/Archivo

Luxemburgo, 21 jun (EFE).- La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, dijo este lunes esperar que "pronto" se pueda celebrar una cumbre entre la Unión Europea (UE) y Latinoamérica, unas reuniones que no han tenido lugar desde 2015.

A su llegada a la reunión de titulares de Exteriores de los Veintisiete que se celebra hoy en Luxemburgo, González Laya precisó que en el encuentro se tratará el "relanzamiento de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina".

La ministra afirmó que Latinoamérica es un continente al que la UE "le tiene que prestar una atención política, tanto en lo sanitario, ayudarles a salir de la situación en la que el continente se encuentra con una incidencia muy seria del covid; en lo económico, con el impulso a los acuerdos de asociación con México, con Mercosur y con Chile, y en lo político, esperando que pronto podamos celebrar una cumbre entre la UE y América Latina".

Por su parte, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, consideró necesario "que la gente entienda que (Latinoamérica) no está lo suficientemente en nuestra agenda política".

Asimismo, alertó de que la pandemia sigue avanzando en esa zona del mundo y recordó que la modernización de los acuerdos de asociación con México y Chile está "en camino".

"Y luego está el asunto del Mercosur", indicó, en referencia al pacto entre la UE y el bloque formado por Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, cuya ratificación no ha concluido por las dudas de algunos Estados miembros comunitarios en el capítulo medioambiental.

En la reunión de hoy, los ministros dedicarán un apartado de la agenda a abordar la relación con América Latina y el Caribe, región que consideran un socio natural en los foros multilaterales.

Una de las posibilidades que tratarán es la de retomar este año las cumbres birregionales con Latinoamérica y el Caribe, ya que la última tuvo lugar en 2015, con el fin de potenciar la cooperación con socios clave en retos globales como el cambio climático.

Abordarán el apoyo a esos países ante el reto de la covid-19, la crisis socioeconómica agravada por la pandemia o las crisis de la democracia en países como Venezuela y Nicaragua.