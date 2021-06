Las últimas 5 fotos de Ines Gomez Mont que arrasan en su perfil de Instagram

Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) ha causado furor en su cuenta de Instagram por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, consiguieron más de 133.432 de interacciones entre sus seguidores.

Estamos de fiesta!!! Hoy mi bebé cumple años!!! Estoy segura esta princesa me la mando mi virgencita y ha venido a mi vida y esta familia a traernos muchisima felicidad, infinitas alegrias y puras bendiciones. Gracias por ser la niña más tierna del mundo, siempre tan cariñosa y amorosa. Cuando sonríes nos iluminas la vida entera ( aunque nunca quieres sonreír a la cámara por qué no te gustan jajaja en eso saliste a tu papá 🤣) Tú sabes que has llegado a mi vida a enseñarme más de lo que yo te pueda enseñar a ti. Te amo y nunca olvides lo feliz y lo orgullosa que me siento de ser tu mamá. Te amo Maria Feliz cumpleaños 🎉🎈🎂





Hoy fue un día inolvidable para Maria, estuvo feliz feliz feliz!!! Gracias por cada uno de sus hermosos mensajes a mi princesa!! Vean por favor cómo brincaba 💜 (sus pies volando jajaja) Estaba realmente emocionada!!! Uffff su sonrisa me vuelve loca de felicidad!!! Gracias infinitas a todas por sus palabras y sus lindos deseos. 💕





Festejando a la princesa 💕





Con la festejada!!!! Ella sabe que hoy es su DÍA!!!!!





Por fin con mi mamá y mi hermana después de muchos meses sin vernos!! Uffff cómo las extrañaba 💕

Inés Gómez-Mont Arena nació en la Ciudad de Méxio, el 29 de julio de 1983. La sobrina del exsecretario de gobernación mexicano Fernando Gómez Mont, primero ganó atención como una actriz en 1997 con la telenovela Tric Trac.

En 2002, comenzó a trabajar en el departamento de producción de noticias de Televisión Azteca. Más tarde se unió al departamento de entretenimiento, dirigido por Paty Chapoy.

En 2004 recibió la oportunidad de presentar el programa dominical Los 25+ hasta la temporada cinco, por su embarazo de alto riesgo fue remplazada por la conductora María Inés Guerra. También tuvo la oportunidad de unirse al equipo de Ventaneando y a los reporteros de deportes de TV Azteca.

Gómez Mont obtuvo popularidad entonces entre el público de habla inglesa cuando, en el Super Bowl Media Day por la Super Bowl XLII, asistió a una conferencia de noticias con el quaterback de los New England Patriots, Tom Brady, llevando un revelador vestido de novia y rogando a Brady que se casase con ella.