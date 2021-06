Las 5 fotos de Kim Kardashian West que están arrasando en su cuenta de Instagram

Kim Kardashian West (@kimkardashian) ha causado furor en sus redes sociales con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, alcanzaron más de 16.133.057 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más populares fueron:





enchanted island 🏝





Is it Taco Tuesday yet?!?! 🌮





Tennis anyone?! 🎾





My 1st born baby North is 8 years old today! North, one day you will see these messages all printed out for you in the books I am making for you and so hope you feel the love because you bring so much love and joy into all of our lives! You are the silliest, most stylish, most creative person who knows exactly what they want in life! I’ve never met anyone like you! I picked these BTS to post of North and I from this Steven Klein Jackie O shoot bc it just reminded me of the bond North and I share and he always captures the emotion so well!





Happy Father’s Day to all the amazing dads in our lives! Love you unconditionally!!!

Kimberly Noel Kardashian nació el 21 de octubre de 1980, comenzó a hacerse un hueco en el mundo de la fama a principios de la década de los 2000, cuando acaparaba portadas y photocalls en calidad de amiga de la también conocida socialité Paris Hilton. Kardashian apareció en múltiples ocasiones en el reality The Simple Life (2003-2007), el cual protagonizaban Paris Hilton y Nicole Richie.

Su prominencia aumentó a partir de 2007, año en el que estrenó junto a su familia un programa de telerrealidad en E! llamado Keeping Up with the Kardashians. Desde entonces ha lanzado múltiples fragancias y accesorios entre los que destacan sus marcas KKW Beauty o Skims. En 2016 llegó a ser portada de la revista Forbes como una de las empresarias más codiciadas del mundo. En la actualidad, luego de un acuerdo con la empresa Coty; su marca de cosméticos KKW BEAUTY está valorada en 1 billón de dólares.