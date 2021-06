La UE prepara sanciones económicas a Bielorrusia que afectarán a su población

Josep Borell. EFE/EPA/JOHANNA GERON / POOL

Luxemburgo, 21 jun (EFE).- La Unión Europea (UE) prepara sanciones económicas contra Bielorrusia por su deriva contra los derechos fundamentales, sobre las que deberán dar directrices esta semana los líderes de la UE y que afectarán a su población, indicó este lunes el alto representante comunitario para la Política Exterior, Josep Borrell.

"Se ha decidido tomar sanciones económicas, es un paso importante. Normalmente nos quedamos en sanciones que afectan a individuos, y es comprensible por qué, porque cuando tocamos la economía de un país tocamos a la gente, e intentamos no tocar a la gente que no es culpable", señaló Borrell a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la UE.

"Pero llegados a un momento, hace falta tomar medidas mucho más fuertes que van a afectar a los sectores económicos (...). Al tocar la economía, tocas a la gente", reconoció en declaraciones a la prensa.

Los ministros europeos tienen previsto aprobar hoy una nueva tanda de sanciones contra personas y empresas, hasta 84, dijo Borrell, tras el aterrizaje forzado de un avión de Ryanair en Minsk, por parte de las autoridades bielorrusas, para detener a un periodista que volaba en esa aeronave.

Tras participar en un desayuno de trabajo con la líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, los ministros abordarán también una lista de sanciones económicas que actualmente son preparadas por los grupos de trabajo del Consejo de la UE y que "presentaremos al Consejo Europeo, que no toma decisiones, pero da directrices", apuntó Borrell.

Así, se espera que esas medidas restrictivas se aprueben "tras la consideración" de los líderes de la UE, que se reúnen en Bruselas el jueves y el viernes.

Según el jefe de la diplomacia de la UE, afectarán a sectores de la economía bielorrusa que están "directamente vinculados con exportaciones".

"Las sanciones son una manera de poner presión al Gobierno de Bielorrusia y van a hacer daño fuertemente", comentó, al tiempo que lamentó que el régimen de su presidente, Alexandr Lukashenko, "no cambia su actitud" y que "hay más de 500 presos políticos".

Por ello, defendió que "hay que utilizar todos los medios que podamos movilizar, y las sanciones económicas están ahí para eso".

Por su parte, la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, explicó que hoy "vamos a tomar una nueva batería de sanciones, no contra la ciudadanía, a quien queremos apoyar, pero sí contra un régimen".

"Por las violaciones de derechos humanos, por la represión contra la oposición y las dificultades que están creando contra la convivencia dentro del país", explicó.

González Laya consideró que se trata de unas medidas "que se añaden ya a la batería de medidas que han ido tomando en estos últimos meses" y dejó claro que muestran "la determinación de la UE de apoyar a la oposición y a la convivencia entre bielorrusos".