La RAE dará certificados de calidad a las máquinas que hablen "bien español"

De izda. a dcha. Ester Marinas, responsable de marca y reputación de Google España y Portugal; Chema Alonso, miembro del Comité Ejecutivo de Telefónica; Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, y Marie Mulot, gerente general de Amazon Alexa en España, durante el encuentro sobre el español y la Inteligencia Artificial celebrado este lunes en la sede de la RAE, en Madrid. EFE/Fernando Alvarado

Madrid, 21 jun (EFE).- Aunque el proceso es "lento y largo", la Real Academia Española (RAE) se ha propuesto que la Inteligencia Artificial "hable español y que lo hable bien" y, para eso, cuando se logre, "aspira" a dar "certificados de calidad" a las tecnológicas cuando las máquinas empleen nuestra lengua como lo hace un "humano".

Así lo ha manifestado el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, durante el encuentro sobre Lengua Española e Inteligencia Artificial celebrado esta mañana y al que han acudido representantes de Telefónica, Microsoft, Amazon y Google.

"Cuando la RAE tenga la seguridad de que las máquinas emplean nuestra lengua como un humano que maneja el español, con solvencia, aspira a dar certificados del buen uso del español y acreditar que los criterios lingüísticos de esta casa se cumplen", ha señalado Muñoz Machado hoy en la sede de la academia.

"Pretendemos que la IA hable español y que lo hable bien, que las máquinas parlamentes se adecúen a los cánones que la RAE ha establecido hace ya 300 años. Nos resulta más difícil imponerlo a las máquinas, pero queremos convencer a las empresas que usen las herramientas de la RAE para entrenar a las máquinas y las hagan hablar conforme a ese canon de la RAE al que se atienen más de 600 millones de personas en el mundo", ha añadido.

Un proceso éste en el que se ha "avanzado mucho" pero que es también "lento y largo", ha agregado al tiempo que ha reconocido que, al tratarse de un "campo enorme", no se puede reservar sólo al ámbito de la RAE, sino que hay que ampliarlo a todos los "dominios".

En este sentido, David Carmona, director general de IA en Microsoft Corporation, ha explicado que el momento del español en la inteligencia artificial "no puede ser más perfecto", ya que en la actualidad se está viviendo "un momento de transformación digital".

Una reflexión compartida por el resto de participantes en esta jornada, como lo ha explicado Chema Alonso, director de la unidad global de Consumo Digital de Telefónica y director técnico del proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial (LEIA).

"Hay que decir que ha habido una aperturismo de la RAE en cuanto a todos los recursos que ha cedido para que se pudiera entrenar y validar que los aprendizajes de la IA son los adecuados", ha matizado.

En este sentido, Marie Mulot, gerente general de Amazon Alexa en España, ha contado cómo con su asistente de voz Alexa han pretendido "dar un paso más allá" para que "hablara un español correcto y natural". "Alexa puede dar definiciones del diccionario de la RAE, sinónimos y deletrear palabras, y creemos que con el proyecto LEIA podemos llegar a millones de personas", ha apuntado.

Asimismo, Ester Marinas, responsable de marca y reputación de Google España y Portugal, también ha calificado de "natural" la manera de expresarse de su asistente de voz, quien también habla los distintos dialectos del español y es capaz de dar definiciones, refranes o recitar poesías.

En cuanto a los cambios "más importantes" a los que se enfrenta la IA respecto al uso del español, Carmona ha destacado que en el "corazón" de estos cambios está el que la IA "razone" sobre el lenguaje de manera "parecida" a la que lo hace un humano.

"Nuestra apuesta es garantizar que el español es el primer lenguaje y en igualdad con otros idiomas", ha destacado el director general de IA en Microsoft Corporation.

Respecto a los desafíos gramaticales para que cada vez sea más perfecto el español que hablan las máquinas, éstos expertos han destacado que los principales son los "sesgos" de género y de edad para que este lenguaje de las máquinas sea también "inclusivo".

"La IA tiene que reflejar los avances de nuestra época y limitar el sesgo de edad y género porque hoy en día lo estamos resolviendo de manera mecánica. Alexa, por ejemplo, no va a decir "espero que estés contengo hoy" sino "espero que estés de buen humor". Tenemos que proponer cosas que sean más naturales", ha explicado la gerente general de Amazon Alexa en España.

Así, desde Microsoft, su representante en esta jornada ha esgrimido que para salvar estas situaciones no se le puede echar "la culpa a los datos"; " tenemos que crear una IA que no solo utilice datos, sino conocimientos humanos (...) el lenguaje natural se va a convertir en la pieza central del entrenamiento".

Este coloquio ha sido clausurado por la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas, quien ha coincidido también con los participantes en que estamos en un "momento decisivo" en nuestro país para el desarrollo futuro de la IA como un "gran elemento integrador" de la economía española.

"La IA va a jugar un papel muy importante en la reconstrucción de este país. Un 30% de las ayudas de los presupuestos del Estado va dirigido a la transformación digital", ha concluido.