JJ.OO. de Tokio permitirán hasta 10.000 espectadores por recinto

(Bloomberg) -- Los Juegos Olímpicos de Tokio limitarán la cantidad de espectadores a 10.000 personas por recinto para reducir el riesgo de que los juegos deportivos más grandes del mundo se conviertan en un evento superpropagador.

El número se fijará en 10.000 asistentes o 50% de la capacidad del recinto, la menor cantidad entre ambas opciones, dijo el lunes Seiko Hashimoto, presidenta del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, en una rueda de prensa después de una reunión entre las cinco partes responsables del evento.

Eso significa que la programada ceremonia inaugural de las Olimpiadas, que se realizará el 23 de julio en el Estadio Nacional de Japón, recibirá menos de una sexta parte de su capacidad total de 68.000 personas. En marzo, los organizadores ya anunciaron que no se permitirá el ingreso de asistentes extranjeros a los eventos. La presión para reducir la cantidad de espectadores nacionales había aumentado en medio de un resurgimiento de casos del virus y la oposición de la ciudadanía a la celebración de los Juegos.

Tokio y otras áreas urbanas pusieron fin a su estado de emergencia el domingo, pero permanecerán vigentes hasta el 11 de julio restricciones específicas para algunas regiones. Sin embargo, todavía se podría prohibir el acceso de espectadores si el Gobierno reanuda las condiciones de emergencia, dijeron los organizadores en un comunicado conjunto.

Shigeru Omi, presidente del panel asesor del Gobierno de Japón sobre el coronavirus, dijo el viernes que sería preferible celebrar los Juegos sin espectadores para minimizar el riesgo de contagio.

“Esto es diferente de los eventos deportivos habituales en términos de envergadura y grado de interés”, dijo Omi a los periodistas. Si se permite el ingreso de público, su número debería limitarse más estrictamente que para otros eventos, y solo deberían poder asistir ciudadanos locales, dijo Omi.

La mayoría de los espectadores serán del área metropolitana de Tokio, dijo el lunes el director ejecutivo del Comité Organizador, Toshiro Muto, en la sesión informativa. Serán elegidos por sorteo, agregó.

Un aumento en los casos de contagio en abril ya ha afectado los eventos de la antesala de las Olimpiadas. Osaka canceló el relevo de la antorcha olímpica en la vía pública, y otras regiones siguieron su ejemplo. Algunos eventos de prueba se pospusieron o se llevaron a cabo sin espectadores, mientras que los eventos de clasificación en todo el mundo también se han visto afectados.

Incluso con el límite de la cantidad espectadores y la exclusión de asistentes extranjeros, un gran número de personas aún llegará a Tokio proveniente de más de 200 países, cada uno con diferentes tasas de transmisión, vacunación y variantes virales. Los organizadores han dicho que se espera que asistan alrededor de 53.000 miembros de delegaciones y otros funcionarios extranjeros, sin contar a los deportistas.

