Israel permite la exportación desde Gaza por primera vez desde la escalada

Vista de la entrada a la ciudad de Ramala, en Gaza y Cisjordania. EFE/ Pablo Duer /Archivo

Gaza/Jerusalén, 21 jun (EFE).- Israel autorizó a partir de hoy la exportación de productos agrícolas desde la Franja de Gaza, prohibida desde la escalada bélica del mes pasado, durante la cual las autoridades israelíes endurecieron el bloqueo que imponen en el enclave desde 2007.

La medida fue anunciada por el COGAT, órgano militar israelí que gestiona asuntos civiles en territorio palestino, cuyo portavoz explicó que la decisión fue alcanzada "tras una evaluación de seguridad" y "aprobada por el estamento político", aunque agregó que está "condicionada a la preservación de la estabilidad" de la situación de seguridad en la zona.

La entrada en vigor de esta medida fue confirmada hoy por el ministro de Asuntos Civiles de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Husein Al Sheij, que dijo que espera que esto sea "un preludio del levantamiento total" del bloqueo israelí sobre Gaza.

Por otra parte, Al Sheij exigió al Gobierno israelí que abra totalmente los cruces con Gaza, tanto para personas como para mercancías, que permita la importación y exportación en el enclave y que libere todos los bienes incautados en los puertos israelíes.

Además de la exportación de productos agrícolas, tanto a Cisjordania ocupada como al extranjero, Israel autorizó también hoy que aquellos palestinos que hayan quedado varados en Gaza puedan salir a través del cruce fronterizo de Erez y trasladarse a Jordania.

Por otra parte, según el comité palestino encargado de la coordinación para la entrada de bienes a la Franja, a partir de hoy comenzó también la exportación de prendas de vestir, aunque por ahora solo una cantidad limitada.

Desde el pasado 10 de mayo, día en que comenzó una escalada bélica de once días entre Israel y las milicias palestinas de Gaza, tanto el cruce de Erez, destinado al paso de personas, como el de Kerem Shalom, por el que pasan distintos mercancías, permanecen cerrados.

Tras el alto el fuego, ambos fueron reabiertos parcialmente, sobre todo para casos humanitarios, pero su funcionamiento aún no se ha normalizado.

En las últimas semanas, a pesar de los intentos de Egipto y la ONU por consolidar el alto el fuego, la retórica bélica entre Israel y las milicias del enclave no ha cesado y se han producido algunos episodios aislados de violencia, como el lanzamiento de globos incendiarios desde Gaza hacia las comunidades israelíes colindantes, que fueron respondidos con bombardeos en la Franja.

Como parte de estos esfuerzos internacionales por lograr una calma duradera, el enviado de la ONU a la región, Tor Wennesland, se reunió hoy con el líder del grupo islamista Hamás, que controla la Franja.

Terminado el encuentro, Sinwar lo describió como "negativo" y denunció que Israel está intentando "extorsionar" a las facciones palestinas en Gaza, especialmente en torno a la cuestión de la ayuda humanitaria para el enclave, que enfrenta graves daños por la última escalada.

Esta reunión tuvo lugar tras una declaración ayer del nuevo primer ministro israelí, Naftali Benet, en la que advirtió a Hamás que "la paciencia de Israel se ha agotado" y que no tolerará "más violencia" de ningún tipo.EFE

