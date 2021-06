Irán.- Relatores de la ONU reclaman a Irán la liberación de la activista Nasrin Sotudé

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Un grupo de relatores de la ONU ha reclamado este lunes la liberación "inmediata" de la abogada y defensora de los Derechos Humanos Nasrin Sotudé, encarcelada en Irán desde junio de 2018 y cuya salud se ha deteriorado en este último año.



Sotudé ha sido condenada en total a 38 años de cárcel por nueve cargos distintos y deberá pasar al menos doce años en prisión --equivalente a la pena más larga dictada contra ella--. Entre los cargos que se le imputan está "alentar la corrupción y la prostitución" por su apoyo a las mujeres detenidas por protestar contra la obligatoriedad de usar velo islámico.



Los expertos han coincidido en que "nadie debería ser obligado a llevar símbolos religiosos que no consideran esenciales o que incluso son contrarios a sus creencias" y han lamentado que, "pese a los muchos llamamientos" lanzados durante años en favor de Sotudé, esta no solo no haya sido liberada, sino que ahora está en otra prisión lejos de su familia y en "precarias condiciones".



Así han resumido la situación en la cárcel de Qarchak, donde la activista se encuentra desde octubre de 2020 y en la que habría una mala atención médica y alimentaria. Sotudé se contagió de coronavirus y mantuvo una huelga de hambre de unos 50 días para protestar por las malas condiciones en las que se encontraba recluida.



Los relatores de la ONU, entre los que hay expertos en cuestiones relativas a las mujeres, los defensores de los Derechos Humanos, la tortura o el sistema judicial, han incidido en su mensaje en que "el caso de Nasrin Sotudé tristemente no es un caso aislado", en la medida en que también otros activistas han recibido "duras sentencias" que tienen como objetivo "silenciar" e "intimidar".



En este sentido, han recordado que el marido de Sotudé, Reza Jandan, también ha sido objeto de sanciones, condenado a seis años de cárcel con una sentencia que, según han advertido, podría aplicarse "en cualquier momento".