Irán.- Borrell espera que la llegada de Raisi a la Presidencia de Irán no afecte a las negociaciones del pacto nuclear

BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)



El Alto Representante de la UE para Politica Exterior, Josep Borrell, espera que la llegada del nuevo presidente iraní, Ebrahim Raisi, no afecte a los avances del diálogo para lograr reestablecer el pacto nuclear iraní, según ha indicado el propio político este lunes.



Antes de arrancar el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Luxemburgo, Borrell ha emitido un mensaje en favor del proceso de negociación de Viena, apuntando a que el cambio de presidente en Irán no debe perjudicar la perspectiva de alcanzar un acuerdo.



"Esperamos que las elecciones en Irán y el nuevo presidente no afecten a las negociaciones en Viena. Esto es el tema más importante para nosotros", ha asegurado Borrell, quien, preguntado por las opciones de culminar con éxito las negociaciones, ha indicado que "el proceso es complicado, pero las conversaciones siguen".



Desde principios de abril, la UE está volcada en el diálogo para salvar el acuerdo nuclear iraní, a través de un proceso diplomático con el que propiciar la vuelta de Estados Unidos al pacto y garantizar el compromiso de Irán con el cumplimiento integral del mismo.



Hace semanas que las conversaciones avanzan en la capital austriaca, aunque queda pendiente dar un paso adelante para lograr una solución de compromiso. Este mismo lunes, Teherán ha anunciado que todos los documentos necesarios para reactivar el pacto nuclear con Estados Unidos están listos, por lo que, a pesar de que "aún quedan cuestiones principales" pendientes, esperan que en la próxima ronda de negociaciones se pueda alcanzar un acuerdo definitivo.