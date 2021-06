Fútbol/Selección.- Azpilicueta: "Es un partido a cara o cruz, pero tenemos experiencia"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El internacional español César Azpilicueta ha asegurado que el partido de este miércoles ante Eslovaquia, de la última jornada de fase de grupos, será "a cara o cruz" y que tienen "hambre y calidad para sacarlo adelante", y ha explicado que los empates ante Suecia y Polonia les han hecho "aprender", además de reiterar que tienen que dar "un empuje" a la afición española para que se ilusione con el equipo.



"Ahora nos encontramos en una situación de cara o cruz. En este grupo hay mucha gente joven, que vive su primera fase final, pero todo te hace aprender. La realidad es la que es, y cada uno tiene que aportar el máximo. Somos varios capitanes en nuestros equipos, tenemos experiencia en situaciones difíciles y sabemos cómo hay que actuar", declaró en rueda de prensa.



En este sentido, confesó que el vestuario está "con muchísimas ganas" de que llegue el partido. "Nos hubiese gustado estar en una situación mejor, pero ahora lo tenemos en nuestra mano. Lo importante en el fútbol es que dependas de ti mismo y estamos, jugamos en casa, es casi como si fuera un partido de eliminatoria. Hay cosas que tenemos que mejorar y otras que estamos haciendo muy bien", indicó.



"Hay que estar preparado para las adversidades. Este tipo de situaciones y cómo reaccionamos al partido, ser autocríticos, es importante, pero hay que valorar lo que estamos haciendo bien. La combinación de ambas nos hará más fuertes. El miércoles es un partido de vida o muerte, y así lo tenemos que afrontar, sabiendo que tenemos esa hambre y esa calidad para sacarlo adelante", apuntó.



El capitán del Chelsea también restó importancia al hecho de que ya no aparezcan en el grupo de las favoritas. "Igual Portugal no era favorita en la Eurocopa 2016 y la ganó; igual en el Mundial de Brasil, cuando vienes de ganar dos Eurocopas y un Mundial, sí que tienes que ser favorita. Venimos de unas fases finales en las que nos hemos llevado palos duros, y ahora nos lo tenemos que tomar como otra oportunidad. Ahora solo nos vale ganar, tenemos un nuevo desafío. Ninguna selección ha ganado una Eurocopa o un Mundial antes de empezar. Lo importante es cómo se acaba; ahora tenemos una final. No es cómo se empieza, es cómo se acaba, lo he vivido este año en la 'Champions'. Este grupo tiene la calidad para ir creciendo como equipo y poder hacer frente a este tipo de desafíos", señaló.



Precisamente, sobre la situación con el conjunto 'blue', explicó que "la lección" que aprendió es "no rendirse". "Mucha gente nos dio por muertos. En enero todo el mundo nos daba fuera de la 'Champions', y eso te hace aprender. Hay que luchar hasta el final. Ahora, tenemos que luchar. Esto es muy largo y hay que remar todos en la misma dirección", advirtió.



"Por supuesto que tenemos equipo, pero lo tenemos que demostrar. Cuando vienes de dos empates, es normal que la afición no se lo espere. Lo tenemos que cambiar en el campo, siendo un equipo, siendo fuertes. En el Mundial de Sudáfrica la derrota les hizo ser mejores y tirar para adelante. El miércoles, desde el primer segundo, tenemos que demostrar que queremos estar en la siguiente fase. Todos tenemos que aportar nuestro granito, estoy convencido de que lo vamos a conseguir", explicó.



Sobre los dos primeros encuentros del torneo continental ante Suecia y Polonia, en los que fue suplente, Azpilicueta no tiene "ninguna duda de que el equipo lo ha dado todo". "Nos faltó, sobre todo en el partido, esa pizca de suerte; contra Polonia, si no llegamos a encajar ese gol, tendríamos el partido bastante controlado. En las áreas es importante ser efectivos y nos ha faltado esa efectividad en esos dos primeros partidos", expresó.



"No nos han llegado muchas veces, pero las situaciones han sido de peligro. El equipo, con la posesión que tiene, es verdad que a veces sí podemos controlar mejor situaciones de contraataque. Intentamos siempre dominar, crear ocasiones, pero tenemos que ser sólidos en ambas áreas. Hoy en día, el fútbol se decide por pequeños detalles", manifestó.



"NECESITAMOS DAR ESE EMPUJE A LA AFICIÓN"



El lateral navarro no quiso hacer ningún "reproche" a la afición española, y recalcó que deben ser ellos los que ilusionen a los aficionados. "Necesitamos dar a la afición ese empuje. El aficionado va con muchas ganas y quiere sentirse identificado con la selección. Cuando el equpo sufre, necesitamos el apoyo de la afición, y cuando la afición quiere fuerza, se la tenemos que dar; es recíproco. Todos buscamos el mismo objetivo", apuntó.



"No he pedido nada a la afición, nosotros somos los primeros que tenemos que animarle en este momento difícil. Es un vídeo de un plano corto, no todos los jugadores saludan, pero si en algo se caracteriza esta selección es en que nos encanta acercarnos a ellos y firmar autógrafos, pero por la situación de la COVID-19 no lo hemos podido hacer. Sabemos que tenemos que darle a la afición lo que necesita", añadió.



"Claro que te gusta salir a calentar y sentir ese calor, ver que si fallas sientes el apoyo. Lo que es innegociable es el esfuerzo, la actitud. Espero que el miércoles tengamos ese momento de unión. A la afición, ningún reproche", continuó.



Azpilicueta, suplente del colchonero Marcos Llorente en este comienzo de Eurocopa, podría tener sus primeros minutos ante el combinado eslovaco. "El míster decide cada cambio viendo lo mejor para el equipo. Lo que tengo en mi mano es entrenar de la mejor forma posible. Todos estamos deseosos de poder jugar para nuestro país. Ahora aun no sabemos nada", expuso.



"Vengo con el objetivo de aportar al máximo para el equipo. Tenemos un staff que toma decisiones e intenta lo mejor para el equipo. En estos dos últimos partidos me ha tocado aportar desde el banquillo. Marcos es un portento, ha hecho una temporada espectacular. Es un jugador que se adapta, que tiene mucha polivalencia. Es verdad que en Atlético de Madrid ha jugado más partidos como centrocampista, pero está en un gran estado de forma y desde mi posición tengo que animarle y ayudarle", continuó.



En otro orden de cosas, valoró el trabajo de Sergio Busquets como capitán y se mostró feliz por su regreso a la selección tras superar el coronavirus. "Sergio es un jugador muy importante, con experiencia, es un capitán increíble. Sabemos el dominio que tiene en el centro del campo, se le ha echado de menos. Es un jugador clave en este equipo y estamos muy contentos de que esté de vuelta", declaró.



Por último, el capitán 'blue' no quiso pensar en posibles cruces si pasan a octavos. "Tenemos que ganar el partido, no nos sirve otra cosa, y podemos pasar como primeros o como segundos. Cuando estás en esta fase no se puede pensar en posibilidades", concluyó.