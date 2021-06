Fútbol/Euro.- Crónica del Macedonia del Norte - Países Bajos: 0-3

Países Bajos disfruta en el adiós de Pandev



La selección neerlandesa golea (0-3) a Macedonia del Norte y firma el pleno de puntos



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La selección de los Países Bajos firmó el pleno de puntos en el Grupo C de la Eurocopa 2020 tras golear 3-0 este lunes en el Johan Cruyff Arena a Macedonia del Norte, en un partido donde la 'oranje' pudo disfrutar antes de empezar ya un reto mayor con los cruces del torneo y que significó el adiós de Goran Pandev.



El combinado de Frank de Boer, pese a ofrecer alguna duda, en su estreno ante Ucrania, ha superado su primer grupo con un bagaje positivo de tres victorias, con ocho goles a favor y sólo dos en contra, números que ahora debe empezar a ratificarlo en los cruces, ya lejos de Amsterdam, y ante un tercero.



Por su parte, la debutante en esta Euro se marcha con otro pleno, el de derrotas, aunque para ella ya era casi una 'machada' haber llegado hasta esta fase de grupos, la despedida de su capitán y referente, Goran Pandev, que jugó su último partido. El delantero recibió el cariño de la grada, rivales y, sobre todo, de sus compañeros, que le hicieron un pasillo en el momento de ser sustituido en el minuto 69.



Para entonces, el partido ya estaba decantado claramente para una selección neerlandesa que, pese a tener ya el primer puesto garantizado, no reservó de inicio ni a Depay, ni Wijnaldum, ni a De Jong ni a Dumfries, algo que agradeció el fútbol de su equipo, principalmente por la buena tarde de todos ellos, sobre todo de los tres primeros.



El nuevo delantero del FC Barcelona fue el encargado de abrir el marcador a los 24 minutos tras una buena combinación con Malen, otro de los destacados, premiando el buen inicio de la 'oranje', pero poco después de que Trajovski enviase el balón al palo tras una sutil dejada de Pandev.



A partir de ahí, dentro de un choque abierto, todo fue más sencillo para los Países Bajos, que gozaron de las mejores ocasiones para ir ampliando el marcador, lo que no sucedió hasta el tramo final de la segunda parte.



Entonces, la figura fue un Wijnaldum que demostró su capacidad de llegador que parece ampliarse aún más cuando juega con la camiseta de su selección. El nuevo jugador del PSG llegó desde atrás para hacer un doblete entre el 51 y el 58 y entonces ya De Boer decidió dar descansos, lo que bajó el ritmo hasta el tramo final.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MACEDONIA DEL NORTE, - PAÍSES BAJOS, (0-1, al descanso).



--ALINEACIONES:



MACEDONIA DEL NORTE: Dimitrievski; S.Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski; Ademi (Nikolov, min.78), Bardhi (Stojanovski, min.78), Pandev; Trickovski (Churlinov, min.56), Elmas, Trajkovski (Hasani, min.68); y Pandev (Kostadinov, min.69).



PAÍSES BAJOS: Stekelenburg; Dumfries (Berghuis, min.46), De Vrij (Timber, min.46), De Ligt, Blind, Van Aanholt; Gravenberch, Wijnaldum, De Jong (Gapko, min.79); Malen (Promes, min.66) y Depay (Weghorst, min.66).



--GOLES.



0-1, minuto 24. Depay.



0-1, minuto 51. Wijnaldum.



0-3, minuto 58. Wijnaldum.



--ÁRBITRO: István Kovács (RUM). Amonestó a S.Ristovski (min.18), Musliu (min.48), Alioski (min.65) y Kostadinov (min.84), por parte de Macedonia.



--ESTADIO: Johan Cruyff Arena.