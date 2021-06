Estados Unidos.- Golf/US Open.- El golfista español Jon Rahm gana el US Open, su primer 'major'

21-06-2021 Jon Rahm en el US Open DEPORTES JEFF HAYNES/USGA



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El golfista español Jon Rahm se proclamó este domingo campeón del US Open, tercer 'Grand Slam' de la temporada, su primer 'major' e histórico como primer Abierto de Estados Unidos para el golf español, en un final pletórico ante el sudafricano Louis Oosthuizen en el recorrido de Torrey Pines (San Diego).



Rahm, de 26 años, se convirtió en 'grande' del golf con dos 'birdies' en los dos últimos hoyos, que pasaron la presión a Oosthuizen. El golfista vasco terminó su última jornada con un total de menos seis y el sudafricano tenía cuatro hoyos para lograr el 'birdie' que le empatara en cabeza, pero cedió un 'bogey' en el 17.



El de Barrika, seis años de profesional, volvía a la acción en el US Open después de dar positivo por coronavirus hace dos semanas en el Memorial Tournament, cuando apuntaba a una clara victoria. Rahm se une a los campeones de 'Grand Slam' españoles: su ídolo Severiano Ballesteros (5), José María Olazabal (2) y Sergio García (1).



El recorrido de San Diego fue haciendo su criba, con todos menos con Oosthuizen y Rahm. Ambos demostraron nervios de acero y una capacidad impagable para no meterse en líos, en especial en los nueve últimos hoyos, donde se derrumbaron Brooks Koepka, Collin Morikawa, Bryson DeChambeau, Mackenzie Hughes o Matthew Wolff.



Oosthuizen empezó el domingo con tres golpes de renta sobre Rahm en el liderato. El vasco sin embargo empezó apretando con dos 'birdies' en los dos primeros hoyos para dejar claras sus intenciones. El idilio de Rahm con Torrey Pines, escenario de su primer victoria PGA, donde pidió matrimonio a su mujer y se siente como en casa, tenía una página histórica guardada.



Al jugador español se le resistieron los 'birdies', pero después de superar el fatídico para muchos hoyo 13, Rahm se sabía como aspirante junto a Oosthuizen. El sudafricano venía muy fiable durante la semana en este tramo, pero el liderato a cuestas terminó pesando al campeón del Abierto Británico en 2010. Uno tras otro desde el 14, Rahm rozó el 'birdie' hasta que lo encontró.



En el 17, el más difícil, de izquierda a derecha y difícil de leer, y después otro igual en el 18. También iguales fueron las celebraciones, euforia desatada para un Rahm que se veía más cerca que nunca de la cima. Oosthuizen necesitaba el 'birdie' pero una mala salida en el 17 le dejó fuera de combate.



El de Barrika, que ya logró ser número uno del mundo el año pasado, alcanza la verdadera gloria de un 'Grand Slam', y uno que aún no tenía el golf español. El US Open de Rahm entra en la historia del deporte español junto a los de Masters de Augusta que ganaron Seve, en tres ocasiones, Olazabal, dos, y Sergio García, el de 2017, y los tres 'British' que también ganó Ballesteros.