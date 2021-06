España.- Vox censura la imagen de Sánchez "arrodillado" ante el separatismo con el aval de CEOE y sindicatos

14-06-2021 El vicepresidente primero de Acción Política y eurodiputado de VOX, Jorge Buxadé, durante una rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política del partido, a 14 de junio de 2021, en Madrid, (España). Durante su comparecencia, Buxadé ha advertido que, si finalmente el Tribunal Constitucional -tras 17 meses- declara el Estado de Alarma inconstitucional, se abriría la puerta a que, tanto empresas, como asociaciones reclamaran por los daños causados por un "confinamiento domiciliario forzado". Por otro lado, el eurodiputado ha celebrado el éxito de la convocatoria de ayer en Colón contra los indultos a los presos independentistas. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press



El portavoz político de Vox, Jorge Buxadé, ha censurado este lunes la imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "arrodillado" ante el separatismo catalán explicando la concesión de los indultos a los presos del 'procés', para lo que además cuenta con el apoyo de la "casta" que a su juicio representan los sindicatos tradicionales y la CEOE.



"Pedro Sánchez vuelve a arrodillarse ante el golpismo, el separatismo y la barbarie", ha denunciado el portavoz político de Vox, Jorge Buxadé, sobre su conferencia en el Liceo de Barcelona, donde ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes la concesión de los indultos.



A este "insulto", ha denunciado que se sume "la casta política" que ha simbolizado en los sindicatos y la CEOE y que cree que "tiende a defenderse" y a defender su "statu quo". Para ellos, Buxadé ha deseado que "no cobren ni un duro de subvenciones públicas" y "dejen de chupar del presupuesto público" para ser sufragados por las cuotas de sus afiliados.



Buxadé ha señalado directamente en sus críticas al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, por apoyar los indultos. Frente a él, ha elogiado a "la mayoría" de empresarios españoles que "siguen leales a la unidad nacional" y son conscientes de la necesidad de estabilidad jurídica.



DIMISIÓN DE GARAMENDI



Por ello, ha pedido la dimisión de Garamendi y además ha anunciado una batería de acciones parlamentarias para investigar la concesión que le hizo el Gobierno la pasada semana de la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco. "Que se vaya a su casa con su Cruz del Mérito Militar que le regaló el Gobierno", ha pedido.



Con ello, Buxadé ha aprovechado para recordar que las Fuerzas Armadas tienen la misión constitucional de defender la integridad territorial y garantizar la soberanía a independencia de España, lo contrario de lo que cree que ha hizo Garamendi apoyando los indultos.



El portavoz del Comité de Acción Política de Vox también ha criticado el apoyo a la medida por parte de la Iglesia catalana, aunque ha subrayado que "la iglesia no es solo la jerarquía".



"La Iglesia puede opinar, pero es exigible a la Iglesia el respeto a la dignidad del Estado e integridad territorial del Estado. Ese es un límite que no puede superarse", ha sostenido seguro de que "hay una mayoría católica en España" que "no comprende" esa posición de la jerarquía catalana.



"APETITO DE UN NIÑO MIMADO"



Tras la aprobación de la medida de gracia este martes por el Consejo de Ministros, Vox pondrá en marcha una serie de medidas judiciales en las que incluirá a todo el Gobierno, según había anunciado. Además, Buxadé ha dejado claro que lucharán para defender su legitimación para impugnar estos indultos.



Según ha advertido, creer que los indultos ayudarán a calmar la situación es "desconocer" al nacionalismo catalán, que "tiene el mismo apetito de un niño mimado" y los reinterpretarán "como una debilidad del Estado".