España.- Sánchez reunirá al Comité Federal del PSOE el 3 de julio

21-06-2021 Reunión semipresencial de la Ejecutiva Federal del PSOE en Ferraz, encabezada por Adriana Lastra, Cristina Narbona y José Luis Ábalos EUROPA ESPAÑA POLÍTICA EVA ERCOLANESE/PSOE



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La Ejecutiva del PSOE ha decidido este lunes que la próxima reunión ordinaria de su Comité Federal sea el 3 de julio, en lugar del día 17 de julio, como estaba previsto en un principio, para aprobar la convocatoria formal del 40º Congreso del partido los días 15, 16 y 17 de octubre en Valencia.



No obstante, sobre la mesa también estará la reciente aprobación de los indultos a los condenados por el procés, que el Gobierno acometerá este martes, así como la renovación iniciada en el PSOE andaluz, tras la victoria en las primarias a la Junta del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, frente a Susana Díaz, todavía en el cargo de secretaria general del PSOE-A, en contra de los deseos de Ferraz.



SUSANA DÍAZ SE RESISTE A DAR UN PASO ATRÁS



La que también fuera rival de Sánchez en el Congreso federal de 2017 se resiste a dejar formalmente su cargo al frente del PSOE-A, aunque tanto Espadas y su equipo, como Ferraz, le han dejado claro que el liderazgo de los socialistas andaluces le corresponde ahora exclusivamente al alcalde sevillano, sin posibilidad de que exista ningún tipo de bicefalia.



Díaz ha manifestado que no se presentará a la reelección en el congreso regional previsto para finales de año, y que va a ayudar al recién elegido candidato a la Junta. No obstante, ni Espadas ni la dirección federal quieren forzar su salida y generar un conflicto en el PSOE andaluz y, por ello, descartan su destitución y el nombramiento de una gestora.



En este contexto, la reunión del Comité Federal del 3 de julio puede servir para analizar el modo de acortar el mandato de Díaz de una manera menos conflictiva, por ejemplo, mediante el adelanto de las primarias para renovar el liderazgo orgánico en el PSOE-A.



La dirección quiere evitar de este modo que se repita el traumático episodio que se vivió en el PSOE de Madrid en 2015, cuando la dirección federal llegó a cambiar la cerradura del despacho Tomás Gómez, tras destituirle como secretario general del PSM.



PRIMER COMITÉ FEDERAL TRAS LAS CRÍTICAS INTERNAS A LOS INDULTOS



La reunión del Comité Federal del 3 de julio se celebrará también con la aprobación de los indultos a los condenados por el procés relativamente reciente, ya que si bien estaba prevista para el día 17 de julio, finalmente la cúpula socialista ha decidido adelantarla dos semanas.



El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tendrá la oportunidad de explicar en primera persona al principal órgano de dirección de su partido por qué ha concedido los indultos a los independentistas presos; una polémica decisión que algunas voces críticas en el partido habían pedido que se sometiera a debate antes de materializarse.



Las palabras de Sánchez a finales de mayo, abriendo por primera vez de forma clara la puerta a los indultos, despertaron malestar y recelos en algunas federaciones del PSOE así como entre algunos socialistas históricos. No obstante, el único dirigente que hasta ahora se ha mantenido firme en su rechazo a esta medida ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. El dirigente castellanomanchego podrá exponer su postura en este foro.



Y en cuanto a los preparativos para el 40º Congreso, además de aprobarse la convocatoria oficial para celebrar esta cita entre el 15 y el 17 de octubre en Valencia, la dirección del PSOE dará previsiblemente su visto el 3 de julio a la Ponencia Marco que servirá de base para ese cónclave.



A partir de ahí, el PSOE abrirá un proceso para garantizar las aportaciones de la militancia en todos los niveles de la organización, que se recogerán en la Memoria de enmiendas. Tanto la Ponencia Marco como la Memoria de Enmiendas se debatirán y votarán en el Congreso de octubre, dando lugar definitivamente a las Resoluciones, que servirán para diseñar la nueva etapa que arrancará el PSOE en octubre.