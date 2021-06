España.- Pere Aragonès ve en los indultos una "solución parcial e incompleta"

21-06-2021 El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, comparece ante los medios en Amposta (Tarragona). CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA



TARRAGONA, 21 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aprobar el martes los indultos a los presos del 1-O es una "solución parcial e incompleta" que abre un camino de diálogo en que propondrán la amnistía y el ejercicio del derecho a la autodeterminación para que los catalanes puedan votar en un referéndum sobre la independencia de Cataluña.



"Los indultos no dan la cobertura ni son la solución a la causa general contra el independentismo, que va más allá de los 9 presos políticos. Nuestra propuesta, la del Govern y la que genera más consenso en Cataluña para superar esta situación, es la amnistía" y buscar una solución al conflicto catalán, ha destacado desde Amposta (Tarragona).



Para Aragonès, con la decisión de Sánchez de indultar a los presos independentistas se enmienda y corrige una sentencia del Tribunal Supremo "injusta" porque, a su juicio, defender que los catalanes puedan decidir su futuro nunca puede ser delito.



"Organizar un referéndum nunca puede ser delito. Defender la libertad del país de forma democrática, cívica y pacífica no puede ser delito. Pese a esto, el Supremo ha encabezado una causa general contra el independentismo que va más allá y que afecta a miles de personas", ha sostenido.



AMNISTÍA Y AUTODETERMINACIÓN



Por ello, ha reiterado que desde el Govern seguirán defendiendo que la solución al conflicto pasa por resolverlo "de forma democrática" a través de la amnistía y de ejercer el derecho a la autodeterminación.



Al preguntársele porque no ha asistido al acto de Sánchez en el Gran Teatre del Liceu, ha reiterado que si el presidente del Gobierno tiene una propuesta para los catalanes espera que se la exponga "de forma más detallada" en la reunión que debería mantener este mes.