"Es el poder del pensamiento positivo", dice Rahm sobre su triunfo en el Abierto

Tras su histórico triunfo del domingo en el Abierto de Estados Unidos, el español Jon Rahm se felicitó por haber mantenido la fe después de su impactante positivo por coronavirus solo dos semanas atrás cuando lideraba otro torneo de la PGA.

"Este es el poder del pensamiento positivo. Nunca estuve resentido ni un segundo por lo que pasó. Y no culpo a nadie", afirmó Rahm, que fue retirado del Memorial Tournament cuando lideraba por seis golpes de ventaja a falta de una ronda.

"Algunos dirán que no era justo, pero era lo que había que hacer. Todavía tenemos que ser conscientes de lo que pasa en este mundo", subrayó.

"Yo salí de lo que pasó de la mejor manera posible porque nadie de mi familia enfermó. Apenas tuve síntomas", agradeció el flamante nuevo número uno mundial. "Hemos perdido a mucha gente en casa. Hemos perdido algunos amigos".

Con su vibrante victoria del domingo en Torrey Pines (San Diego, California), Rahm conquistó su primer título 'Major' e inscribió por primera vez al golf español en el palmarés del Abierto de Estados Unidos.

El español, de 26 años, logró la hazaña en un campo que tiene un significado especial para su carrera y su vida personal. En Torrey Pines conquistó su primer trofeo de la PGA en 2017 y fue el escenario donde pidió matrimonio a su esposa Kelley un año después.

"Lo he dicho un millón de veces y lo voy a repetir. Me recuerda mucho a mi país. No es exactamente lo mismo, pero la costa, el clima, esto es básicamente un buen día de verano donde crecí", dijo el jugador de Barrika (País Vasco, norte de España).

"Cada vez que venimos aquí, nos sentimos felices. Tan pronto como aterrizamos en San Diego, estamos en nuestro sitio", explicó.

- "Parece una película" -

El triunfo de Rahm llegó en un épico final en el que embocó espectaculares birdies en los últimos dos hoyos con los que adelantó en el primer lugar al sudafricano Louis Oosthuizen.

"Puede que pareciera tranquilo, pero no lo estaba. Me gustaría que la gente pudiera ver nuestro ritmo cardíaco cuando jugamos en esos momentos, porque fue tenso", recordó. "Pero practicas para dejar que tu cuerpo básicamente se haga cargo. Eso es lo que hice".

"Creo que el hecho de que me mantuviera paciente y esperanzado, y de que creyera que algo bueno iba a suceder, es lo que ayudó. No perdí la esperanza ni un segundo. Seguí pegando buenos golpes", señaló.

Tras recibir a su primer hijo, Kepa, en abril, Rahm tuvo un Día del Padre muy especial con esta victoria, en la que estuvo acompañado por su esposa, su hijo y sus padres, a los que no veía desde hacía más de un año.

"Aunque hoy no es el Día del Padre en España, le estoy obligando a celebrarlo hoy, y nos vamos a divertir porque hay tres generaciones de Rahms en este campo ahora mismo", dijo el golfista sobre su padre.

"Uno de ellos no sabe realmente lo que está pasando, pero me alegro de que vaya a verlo en el futuro y lo disfrute", auguró.

"Es muy, muy increíble, muy difícil de creer, que esta historia pueda ser tan redonda y terminar tan bien", se felicitó. "Casi parece que es una película que está a punto de terminar y que voy a despertar pronto".

"Con el revés que tuve hace un par de semanas, terminar así, es increíble. Amo a Torrey Pines, y Torrey Pines me ama a mí", agradeció.

gbv/ma