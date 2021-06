El tenista chileno Christian Garín se baja de los Juegos Olímpicos de Tokio

En la imagen el tenista chileno Christian Garín. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON /Archivo

Santiago de Chile, 21 jun (EFE).- El tenista chileno Christian Garín anunció este lunes que no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio de julio próximo, aludiendo a que las dificultades del año y las condiciones establecidas para la competencia no le permitirán "vivir la experiencia real de lo que significan".

"Luego de analizarlo profundamente con mi equipo, he tomado la dura decisión de no asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio", publicó el deportista en su cuenta personal de Instagram.

"Representar a mi país y sobre todo participar de unos Juegos Olímpicos, siempre ha sido un sueño para mí y fue el eje principal de mi planificación en el año 2020", dice el comunicado.

Sin embargo, el actual número 20 del ránking ATP decidió no ir a Tokio 2020, según explicó, "debido a la inestabilidad de este año (donde tuve que bajarme de Australian Open por lesión y mi posterior contagio de covid-19) y sumado a las condiciones establecidas".

"Seguiré esforzándome, entrenando duro y sin duda que París 2024 será un gran objetivo en mi carrera. Mis mejores deseos para toda la delegación chilena que nos va a representar de la mejor manera", concluyó el tenista.

No ha sido un año regular para la primera raqueta del país sudamericano: desde febrero arrastra lesiones en la zona lumbar y en el hombro derecho, a las que se sumó un contagio por covid-19 que le quitó ritmo a su juego.

Tras ser eliminado en la cuarta ronda de Roland Garros por Daniil Medvedev, Garín decidió tomarse un descanso para recuperar fuerzas, por lo que llegará a Wimbledon sin disputar torneos en césped antes del certamen.