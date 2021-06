El Supremo da acceso a compensación a los deportistas universitarios en EE.UU

Vista del Tribunal Supremo de EE.UU. en Washington (EE.UU.). EFE/Shawn Thew/Archivo

Washington, 21 jun (EFE).- El Tribunal Supremo de EE.UU. dio la razón este lunes por unanimidad a los deportistas universitarios que quieren tener acceso a compensación o beneficios como becas, prácticas pagadas u ordenadores, que hasta ahora les estaban vetados.

Por 9 votos a favor y ninguno en contra, los jueces tumbaron las reglas de la Asociación Nacional Atlética Universitaria (NCAA, por sus siglas en inglés), que limitaban los beneficios educativos a los que podían acceder los atletas universitarios que habían recibido una beca deportiva para sus estudios superiores.

La NCAA argumentaba que esas restrictivas normas eran necesarias para preservar la imagen "amateur" de los deportes universitarios como el fútbol universitario o el baloncesto, muy seguidos en todo el país.

Los atletas que presentaron la demanda alegaron que, en la práctica, la NCAA estaba operando un sistema que violaba las leyes "antitrust" (antimonopolio) de Estados Unidos, mientras que la asociación insistía en que debía estar exenta de esa legislación porque su vocación no era profesional.

El año pasado, una corte federal de apelaciones dio la razón a los demandantes, y aunque no permitió que se les pagara salarios directamente, sí indicó que la NCAA no podía limitar su acceso a beneficios como instrumentos musicales, equipos científicos, estancias de estudios en el extranjero, premios académicos o becas.

El Supremo coincidió con esa interpretación, al determinar que "el modelo de negocios de la NCAA sería directamente ilegal en cualquier otra industria de Estados Unidos", en palabras del magistrado conservador Brett Kavanaugh.

"Todos los restaurantes de una región no pueden unirse para recortar los salarios de los cocineros basándose en la teoría de que los 'clientes prefieren' comer alimentos preparados por chefs mal pagados", alegó Kavanaugh en un escrito.

La decisión del tribunal podría tener un efecto "transformador" en los deportes universitarios en Estados Unidos, dijo Amy Perko, directora ejecutiva de la organización independiente Comisión Knight de Educación Atlética, en declaraciones a la emisora de radio NPR.

Si cada liga de cada deporte universitario establece sus propios límites a la compensación educativa para sus atletas, habrá competición entre ellas, y un deportista al que no le gusten los beneficios de una de ellas podría basarse en eso para elegir una universidad que forme parte de otra liga, explicó.