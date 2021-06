El presidente de Ecuador se someterá a una cirugía de "mediana complejidad"

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. EFE/ José Jácome/Archivo

Quito, 21 jun (EFE).- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se someterá en la ciudad estadounidense de Miami a una cirugía de "mediana complejidad" para recuperar la movilidad de una pierna, indicó su vicepresidente, Alfredo Borrero, al destacar que la intervención estará a cargo del destacado médico Barth Green.

Borrero, médico de profesión, en declaraciones al diario El Universo, explicó que el mandatario será sometido a una microcirugía para tratar, por catéter, un quiste alojado en la médula espinal, que le dificulta la movilidad.

Una intervención que se desarrollará, según el diario, en el Jackson Memorial Hospital de Miami.

Según Borrero, la intervención demorará unas dos horas y el objetivo es que "el quiste vaya reduciéndose y el nervio deje de tener presión y comience a transmitir energía al músculo para que mejore su masa muscular y pueda dejar el bastón en el mediano plazo".

Lasso, de 65 años de edad, podría estar de pie al día siguiente de la operación, y de inmediato comenzaría su rehabilitación, que consiste en ejercicios de fortalecimiento muscular, nadar, caminar y un poco de pesas en las piernas, comentó el vicepresidente.

Posteriormente, la recuperación podría hacerla en el país con sus terapeutas añadió el vicepresidente, que también es neurocirujano y conoce bien la dolencia del gobernante.

"Hace unos años, el presidente tuvo una fractura de la tibia y el peroné, en España. Le realizaron una punción peridural y en ese momento le perforaron la duramadre y sangró", relató Borrero tras señalar que producto de ello aparecieron dos quistes.

Lasso, hace unos dos años en una clínica en Estados Unidos, fue sometido a una intervención que resolvió el problema de uno de los quistes, pero el otro, "que no está en la médula (...) aún lo tiene", señaló Borrero.

Explicó que este quiste actualmente presiona un nervio que va a la pierna derecha, lo cual impide que se transmita energía al músculo y es por ello que Lasso necesita apoyarse en el bastón para caminar.

Según él, la operación no se realizó antes porque, inicialmente, el quiste no había crecido.

"El quiste se llena de líquido cefalorraquídeo y se espera que se estabilice, pero creció y ahora lo mejor es operar", agregó Borrero al insistir en que la operación estará a cargo de uno de los "capos" de la neurocirugía.

Barth Green es uno de los fundadores del "The Miami Project to Cure Paralysis", uno de los centros de investigación de lesiones de médula espinal más importantes del mundo.

El presidente Lasso viajó este domingo a Miami acompañado de su esposa, María de Lourdes Alcívar, quien le acompañará durante el tratamiento.

Lasso explicó previamente que ingresará en la clínica el próximo martes y que la operación se efectuará el miércoles. "Espero salir el día jueves o viernes", para luego pasar unos días en terapia de recuperación, agregó.

Según fuentes oficiales, se espera que el mandatario regrese al país a finales de este mes.