El partido de Pashinián gana los comicios armenios entre el rechazo de su rival

Cartel electoral con la imagen de Pashinián. EFE/ Anush Janbabian

Ereván, 21 jun (EFE).- Pacto Cívico, el partido del primer ministro armenio en funciones, Nikol Pashinián, ha ganado las elecciones parlamentarias del domingo con el 53,92 % de los votos tras la totalidad de las papeleta escrutadas, un resultado que no es reconocido por su principal rival, Robert Kocharián y su alianza.

Con el cien por cien de los 2.008 colegios electorales escrutados, el bloque "Armenia" del expresidente conservador Kocharián ha obtenido un 21,04 % de los apoyos del electorado, según los datos preliminares de la Comisión Electoral Central (CEC).

"En el nuevo parlamento el partido Pacto Cívico tendrá mayoría constitucional y formará el Gobierno", escribió Pashinián en Facebook.

En opinión del bloque "Armenia", que según los sondeos de intención de votos publicados antes de la jornada electoral incluso iba a superar a la formación del liberal Pashinián, aupado al poder por la revolución pacífica de 2018, el resultado es "altamente discutible".

En un comunicado, el bloque afirma que los porcentajes contrastan con las manifestaciones de la gente de las que ha sido testigo en los últimos meses, contrario a todos los sondeos y al sentido común.

"Los mítines muy concurridos de las fuerzas de oposición durante la campaña y la crisis de confianza en el país, indicaron la existencia de estados de ánimo públicos completamente diferentes", recalca el bloque encabezado por Kocharián.

Asimismo, denuncia irregularidades durante las elecciones: "el motivo más grave de la desconfianza son los centenares de denuncias procedentes de distintos colegios electorales, que atestiguan la falsificación sistemática y planificada de los resultados".

Tomando en cuenta todo esto, añade la alianza, el bloque "Armenia" exige una investigación sustancial de las presuntas violaciones.

"Hasta que las sospechas no hayan sido disipadas, no aceptaremos los resultados de las elecciones", señala la alianza.

El siguiente partido con más votos fue la alianza "Tengo el Honor", que obtuvo el 5,23 % de los votos.

El umbral para entrar en el Parlamento es el 5 % para los partidos y del 7 % para los bloques.

Según el Código Electoral de Armenia, si solo dos fuerzas superan esta barrera, el tercer partido puede entrar aún así a la Cámara, es decir "Tengo el Honor", del exmandatario Serge Sargsián.

La Asamblea Nacional debe estar formada por al menos 101 diputados. En la legislatura anterior hubo 132.

La participación en los comicios alcanzó el 49,4 % y fue mayor que en las elecciones parlamentarias anticipadas de 2018, que legitimaron la llegada de Pashinián al poder, pese al desencanto de los ciudadanos con el poder tras perder el año pasado la guerra en Nagorno Karabajo frente a Azerbaiyán.