El líder de la ultraderecha finlandesa deja la presidencia del partido

El líder de la formación de ultraderecha Verdaderos Finlandeses, Jussi Halla-aho. EFE/EPA/MAURI RATILAINEN/Archivo

Helsinki, 21 jun (EFE).- El líder de la formación de ultraderecha Verdaderos Finlandeses, Jussi Halla-aho, anunció este lunes que dejará la presidencia del partido tras las primarias del próximo agosto, en las que no se presentará a la reelección, aunque no quiso explicar sus motivos.

Halla-aho realizó este anuncio durante un acto del partido ultra emitido por internet, el que señaló que no quiere desvelar las razones de su dimisión para que sus palabras no puedan ser utilizadas en contra del partido.

"Soy consciente de que mi discurso es bastante críptico. Nada me agradaría más que poder ser completamente abierto, pero la total apertura es un lujo que no puedo permitirme", dijo.

El líder ultra señaló que ha redactado un comunicado de prensa explicando de forma abierta y precisa los motivos de esta decisión, pero dijo que no piensa publicarlo hasta dentro de diez años, cuando ya no pueda causar perjuicio a su formación.

Verdaderos Finlandeses, partido nacional-populista y euroescéptico, es actualmente la segunda mayor fuerza política en el Eduskunta (Parlamento finlandés) y el principal grupo de la oposición al Gobierno de centro-izquierda que dirige la primera ministra, Sanna Marin.

Halla-aho, representante del ala radical, llegó a la presidencia del partido ultra en 2017, tras imponerse en las primarias al candidato oficialista de la facción moderada, el entonces ministro de Exteriores Sampo Terho.

Antes de su salto a la política, Halla-aho se dio a conocer en los círculos nacionalistas gracias a una serie de publicaciones abiertamente racistas y antiislámicas, por las que fue condenado en 2012.

La victoria de Halla-aho y el consiguiente giro del partido a la ultraderecha provocaron la expulsión de Verdaderos Finlandeses del Ejecutivo de coalición de centro-derecha dirigido por el primer ministro, Juha Sipilä.

La crisis de Gobierno fue superada gracias a la escisión de Verdaderos Finlandeses, cuyos miembros menos radicales -entre ellos varios ministros- abandonaron la formación y fundaron un nuevo partido, Futuro Azul, con el que se creó un nuevo Ejecutivo tripartito.