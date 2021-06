El embajador de Estados Unidos en Rusia regresará a Moscú esta semana

En la imagen, el embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan. EFE/Evgenia Novozhenina/Pool/Archivo

San Francisco, 21 jun (EFE).- El embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, regresará a Moscú esta semana, informó el lunes el Departamento de Estado de EE.UU., tras la cumbre celebrada el miércoles entre los presidentes de ambos países en la que acordaron la vuelta de sus respectivos embajadores a sus puestos de trabajo.

"El embajador John Sullivan regresará a Moscú esta semana, puesto que seguimos comprometidos con el mantenimiento de canales de comunicación abiertos con el Gobierno ruso", indicó en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

"Estamos ilusionados ante el regreso del embajador Sullivan a Moscú para que dirija al equipo de EE.UU. en nuestra embajada en Rusia, que es muy fuerte, a medida que implementamos las directrices políticas delineadas por el presidente Biden en Ginebra" la semana pasada, añadió.

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de EE.UU., Joe Biden, acordaron en Ginebra el regreso de Sullivan y del embajador ruso, Anatoly Antónov, a Moscú y a Washington, respectivamente, y trabajar en mejorar el trabajo de ambas delegaciones, obstaculizado recientemente por las tensiones y medidas para restringir sus labores.

Antónov regresó el domingo a EE.UU. para retomar sus labores.

"Voy con un ánimo optimista", dijo Antónov a la agencia oficial Ría Nóvosti antes de despegar del aeropuerto moscovita de Sheremétievo.

"Basándome en los resultados de la reunión de los dos presidentes, espero un trabajo constructivo con colegas estadounidenses para construir relaciones pragmáticas y equitativas", dijo el embajador ruso.

Antónov fue llamado a consultas en marzo pasado cuando Biden llamó a Putin "asesino" en una entrevista.

El Ministerio de Exteriores de Rusia recomendó seguidamente a Sullivan abandonar Rusia, si bien no le declaró persona non grata. El embajador estadounidense abandonó Moscú en abril.

Ese mismo mes Estados Unidos impuso sanciones a Rusia y expulsó a diez diplomáticos por su presunta interferencia en las elecciones presidenciales de 2020, su supuesto papel en el ciberataque masivo de SolarWinds y sus acciones en Ucrania y Afganistán.

El Kremlin respondió con medidas similares, incluyó a EE.UU. en una lista de "países inamistosos", que implica que Washington no podrá contratar a personal local para sus representaciones diplomáticas en territorio ruso, y recientemente limitó el movimiento de diplomáticos estadounidenses en territorio ruso.