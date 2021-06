El campeón Infinity lidera el Clausura de la Liga latina de League of Legends

Fotografía cortesía de Riot Games, del equipo Infinity celebrando su título del torneo Apertura 2021 de la Liga Latinoamérica de League of Legends en la Ciudad de México. EFE/Riot Games

Ciudad de México, 20 jun (EFE).- El campeón Infinity lidera el torneo Clausura 2021 de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA) al cabo de la primera semana de competencias en Ciudad de México.

Infinity, ganador del Apertura 2021 en abril, terminó como único invicto en la primera semana al conseguir triunfos sobre el subcampeón Furious Gaming e Isurus.

Infinity derrotó el domingo a Isurus tras dominar el partido de inicio a fin, apoyado en la actuación del tirador argentino Matías "WhiteLotus" Musso, quien lideró a su equipo con seis asesinatos.

Infinity sentenció la partida en el minuto 31 con la conquista de un barón que le permitió presionar el carril central, por donde concretó un exterminio que lo mandó al primer lugar de la clasificación.

De la mano de seis asesinatos del carrilero superior costarricense Jauny Vargas, Furious Gaming venció a XTEN Esports para llevarse su primera victoria en el Clausura y dejar su récord en un triunfo y una derrota.

Furious definió el juego al minuto 27 cuando conquistó un barón que le dio el empuje para eliminar los inhibidores del carril central e inferior, con lo que logró una presión que XTEN no pudo responder.

Kaos Latin Gamers (KLG), el peor equipo de la fase regular del Apertura, dio la sorpresa al vencer a All Knights, después de dominar el juego tardío de la partida.

En la última parte del partido, KLG ejecutó de forma correcta las peleas por equipos para obtener un barón y un alma de dragón de las montañas, mejoras que encaminaron su primer triunfo del torneo.

Rainbow7 definió una partida pareja ante Estral en los últimos 37 segundos, al eliminar a cuatro de los cinco elementos de sus rivales, de la mano de dos asesinatos del carrilero central chileno Tomás "Aloned" Díaz.

La partida destacó porque los conjuntos contestaron cada acción de su rival que los ponía en peligro. El mejor jugador de Rainbow7 fue el jungla peruano Sebastián "Oddie" Niño, quien despachó cinco bajas y asistió otras 13.

- Clasificación tras la primera semana.

Infinity 2 puntos

All Knights 1

KLG 1

Rainbow7 1

Furious Gaming 1

Isurus 1

XTEN 1

Estral 0