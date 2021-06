El biógrafo de Kubala ve sin opciones a Eslovaquia

El periodista Mujmir Stasko, biógrafo de Ladislao Kubala, cuyo padre era de origen eslovaco, durante una entrevista con Efe en la que afirma que cree que Eslovaquia ya ha tocado techo en la Eurocopa y no tiene apenas opciones de clasificación. EFE/Ignacio Ortega

San Petersburgo (Rusia), 21 jun (EFE).- El periodista Mujmir Stasko, biógrafo de Ladislao Kubala, cuyo padre era de origen eslovaco, cree que Eslovaquia ya ha tocado techo en la Eurocopa y no tiene apenas opciones de clasificación.

“España es muy superior a nosotros. El seleccionador eslovaco habló de que necesitaremos un pequeño milagro. Yo creo que necesitaremos un gran milagro. Somos un país pequeño”, comentó Stasko a Efe.

Stasko, periodista de “Daily Sport”, recordó que el tradicional estilo de juego español, de mucha técnica, toque y combinación, “siempre ha sido un problema para el fútbol eslovaco”.

“No es una cuestión de ahora o de antes, de la selección o de los clubes, siempre ha sido muy difícil para nosotros”, señaló el reportero eslovaco.

En su opinión, “las opciones de Eslovaquia de avanzar a los octavos de final terminaron ante Suecia”, con la que perdieron el viernes por la mínima y de penalti.

“Suecia nos estudió muy bien. No pudimos hacer nuestro juego. Nos cerraron muy bien los espacios, especialmente las bandas”, explicó.

Stasko también criticó a su equipo por conformarse con el empate, lo que les hubiera garantizado casi con seguridad un puesto en los octavos.

“Ha sido un 'reality check' para nuestro equipo. Suecia tenía más talento. Por ejemplo, Isak. Esa ha sido la clave”, dijo.

Con respecto al líder de la selección, Marek Hamsik, cree que “no está al cien por cien” y que acordó con el seleccionador que daría un paso atrás en cuanto no pudiera seguir en el campo.

“No está del todo recuperado. Se lesionó (en el gemelo). Juegos unos meses en Suecia para llegar a la Eurocopa”, comentó.

Stasko es el autor del libro “Aquel por el que se construyó el Camp Nou”, dedicado a Kubala, que nació en Hungría, pero cuyo padre era eslovaco y su madre tenía sangre húngara, polaca y eslovaca.

La biografía se presentó en el Camp Nou en 2017, acto en el que participó el hijo del legendario futbolista, antiguos jugadores y directivos del club catalán, donde Kubala militó entre 1951 y 1961.

Kubala, que murió en 2002 y hasta la aparición de Johan Cruyff y, posteriormente, Messi era considerado el mejor jugador en la historia del club blaugrana, ejerció el puesto de seleccionador español entre 1969 y 1980, etapa en la que clasificó al equipo nacional para el Mundial de Argentina 78 y la Eurocopa de Italia 80.