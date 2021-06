Efraín Alegre es reelegido presidente del mayor partido opositor de Paraguay

Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de Paraguay. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 20 jun (EFE).- Efraín Alegre fue reelegido este domingo como presidente del Partido Liberal, el mayor de la oposición, en unas elecciones partidarias en simultáneo con las del resto de formaciones políticas, de las que salieron los candidatos para los comicios municipales del 10 de octubre.

Alegre, que perdió las presidenciales de 2018 frente al actual mandatario del país, Mario Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado, se postulaba a la reelección de su partido en estas internas, en las que los liberales también presentaban precandidatos para las municipales.

El político consiguió 157.985 votos (el 34,47%) en un apretado margen sobre el senador Salyn Buzarquis, que logró 153.898 papeletas (el 31,49%), computadas casi la totalidad y divulgadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Los liberales movilizaron 458.376 votos en todo el país, según esos datos, que incluyeron a otros dos candidatos a la presidencia de los liberales, si bien 67.286 fueron en blanco.

Los votos en blanco se interpretaron como una señal de descontento ante la división que atraviesa el Partido Liberal, que no obstante catapultó en las internas de hoy a Eduardo Nakayama como candidato de consenso de la formación para la alcaldía de Asunción en las municipales.

En sus primeras declaraciones, Alegre abogó por la unidad de los liberales ante el reto de las municipales y las posteriores elecciones generales de 2023.

Alegre deberá disputar otras internas en caso de que decida presentar su precandidatura a la presidencia del país en esas elecciones como hizo en las pasadas, en las que aspiró a presidir la nación en alianza con varias formaciones, entre ellas el Frente Guasu, la mayor fuerza de izquierda.

La división de los liberales se manifiesta en el Congreso, donde los dos sectores enfrentados mantienen bancadas diferentes y en muchos casos estrategias dispares.

Alegre señala al sector liberal que preside el senador Blas Llano de ser funcional al Partido Colorado, en concreto al sector del oficialismo que lidera el expresidente y empresario Horacio Cartes (2013-2018).

De hecho Alegre acusa a Cartes de controlar varias instituciones como la Fiscalía y de estar detrás de la imputación en su contra por presunta producción de documentos no auténticos. El jefe opositor estuvo 20 días encarcelado, a raíz de su orden de detención a finales de enero, hasta que una jueza revocó la orden y fue puesto en libertad.

Y a principios de junio la Fiscalía solicitó elevar a juicio oral la causa, por presunto falseamiento de documentos en los gastos de la campaña electoral de 2018.

El caso salió a la luz el año pasado tras la denuncia del propietario de una gasolinera del departamento de Alto Paraná (este) por supuesto falseamiento de facturas para abultar los gastos de los liberales en esa campaña.

Los abogados de Alegre argumentaron que el proceso es una persecución política y carente de base debido a que el opositor era uno de los candidatos en esa campaña y por tanto no podía ejercer a la vez como administrador de gastos, de acuerdo a la ley electoral.

Las internas partidarias de este domingo fueron las primeras en Paraguay con listas desbloqueadas y máquinas electrónicas, así como las primeras transcurridas en situación de pandemia, que ha dejado hasta la fecha en el país algo más de 11.000 fallecidos.