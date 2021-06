EEUU rechaza llamado de Maduro a levantar sanciones a Venezuela

(Bloomberg) -- La Administración del presidente Joe Biden, rechazó el llamado de Nicolás Maduro a levantar las sanciones de Estados Unidos, diciendo que el líder venezolano debe hacer más por restaurar la democracia antes de que se levanten las sanciones.

Maduro, objetivo de contundentes sanciones estadounidenses bajo el Gobierno del expresidente Donald Trump, se dirigió a Biden en una entrevista exclusiva con Bloomberg la semana pasada, y lo instó a que levante las sanciones, normalice las relaciones y cese “la demonización de Venezuela”.

En respuesta a los comentarios de Maduro, un portavoz del Departamento de Estado dijo que una modificación de la política estadounidense requeriría cambios importantes por parte del presidente venezolano. Estos tendrían que incluir un compromiso con el líder de la oposición, Juan Guaidó, para resolver la crisis política del país y allanar el camino para elecciones libres y justas, además de la restauración de las libertades económicas y políticas.

Mientras continúen las “prácticas de represión y corrupción” de Maduro y sus partidarios, EE.UU. trabajará con sus socios y aliados para mantener la presión, incluidas sanciones contra quienes socaven la democracia, dijo el portavoz por correo electrónico.

La Administración de Trump reconoció a Guaidó como presidente encargado de Venezuela después de que Maduro asumiera un segundo mandato en 2019 tras elecciones que EE.UU. y otros países consideran manipuladas. En la entrevista con Bloomberg, Maduro dijo que su Gobierno no tiene diálogo con EE.UU., un silencio que atribuyó a la “extorsión permanente” de los votantes venezolanos en Florida.

La postura de EE.UU. sobre la falta de legitimidad de Maduro no ha cambiado desde que Biden asumió el cargo, dijo el portavoz del Departamento de Estado, quien respondió a la pregunta bajo condición de anonimato. EE.UU. no acepta a Maduro como presidente legítimo de Venezuela y, en cambio, reconoce a Guaidó, el líder de la Asamblea Nacional, como presidente encargado, según el portavoz.

El Gobierno de Trump excluyó a Venezuela de los mercados financieros de EE.UU. en 2017 y posteriormente prohibió negociar deuda venezolana y hacer negocios con la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Esa política, señaló Maduro, impide que Venezuela pague y reestructure su deuda externa. Dijo tener el plan para pagar a los tenedores de bonos, afirmación que rechazó el portavoz del Departamento de Estado, quien responsabilizó a la mala gestión económica de Maduro e indicó que sus dichos sobre tener un plan de pago no son creíbles.

Nota Original:U.S. Rejects Maduro’s Call for Biden to Lift Venezuela Sanctions

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.