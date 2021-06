Ecuador, un rival incómodo para Perú en sus recientes duelos en Copa América

Pervis Estupiñán de Ecuador controla el balón ante Venezuela el 20 de junio, durante un partido por el grupo B de la Copa América en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro (Brasil). EFE/Andre Coelho

Goiânia (Brasil), 21 jun (EFE).- Ecuador se ha convertido en los últimos años en un incómodo rival para Perú en Copa América, donde el combinado inca no ha podido ganarle a su par ecuatoriano en las tres últimas veces que se han visto las caras en el torneo.

Las selecciones de Ecuador y Perú se han enfrentado hasta ahora en doce oportunidades en Copa América, con ocho triunfos para la Blanquirroja, tres empates y una victoria para la Tricolor.

Los últimos tres precedentes han terminado en dos empates y un triunfo de Ecuador, por lo que Perú no vence a su vecino del norte en el torneo sudamericano de selecciones desde 1963.

En 1987, ambas selecciones igualaron a un gol en la fase de grupos, en un encuentro donde Ecuador se puso en ventaja con un gol de Hamilton Cuvi y Perú lo igualó en los minutos finales con un tanto de Eugenio La Rosa.

No fue hasta 1995 cuando la Tricolor logró el primer triunfo de su historia sobre Perú en Copa América al imponerse por 1-2 también en la fase de grupos.

En aquel encuentro, jugado en la ciudad uruguaya de Rivera, los goles ecuatorianos estuvieron a cargo de Energio Díaz y José Mora, mientras que en los minutos finales la ventaja se achicó con un autogol de Iván Hurtado.

El último precedente entre ambos combinados en Copa América se remonta a 2016, con un empate a dos goles donde los peruanos se pusieron en ventaja por 0-2 con tantos de Christian Cueva y Edison Flores, pero los ecuatorianos lograron el empate por medio de Énner Valencia y Miler Bolaños.

Más allá de sus duelos en la Copa América, también están frescos los enfrentamientos en eliminatorias, donde Perú acumula dos victorias consecutivas por 1-2 en Quito, la última de ellas dos semanas atrás con goles de Christian Cueva y Luis Advíncula.

En 2017 los peruanos también obtuvieron el mismo resultado en el Estadio Atahualpa de la capital ecuatoriana gracias a los goles de Edison Flores y Paolo Hurtado, en un partido clave en el rumbo de la Blanquirroja para volver a disputar un Mundial después de 36 años.

Desde entonces, las dos selecciones también se han medido en sendos amistosos que han terminado con triunfos del combinado ecuatoriano.

En noviembre de 2018, tras haber disputado Perú la Copa del Mundo en Rusia, el cuadro franjirrojo cayó por 0-2 en Lima con un doblete de Énner Valencia.

Menos de un año después, en septiembre de 2019, Ecuador volvió a superar a Perú por 0-1 con un solitario tanto de Eryc Castillo en un encuentro disputado en Nueva Jersey (Estados Unidos).

A este nuevo encuentro, Perú llega después de haber sacado un importante triunfo ante Colombia (1-2), mientras que Ecuador es colista del Grupo B y necesita la victoria tras habérsela escapado en los instantes finales ante Venezuela (2-2).