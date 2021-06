Divorcio de los Gates orienta mirada hacia gestor de US$170.000M

(Bloomberg) -- Durante casi tres décadas, Michael Larson ha manejado silenciosamente una de las mayores fortunas del mundo con una prioridad: mantener a sus megamillonarios jefes lejos de los titulares.

Las apuestas conservadoras, la oficina anodina, el nombre con sonido genérico de la empresa de inversión; todos estos aspectos fueron cuidadosamente diseñados para proteger a Bill Gates y Melinda French Gates de la crítica pública y producir retornos constantes, aunque aparentemente poco impresionantes.

El anuncio del divorcio de la pareja el mes pasado acabó con esta imagen cuidadosamente curada. Se filtraron detalles poco halagadores, incluido un informe de que Larson presuntamente había acosado e intimidado a algunos empleados.

El lunes, un portavoz dijo que Bill and Melinda Gates Investments (BMGI), el equipo de 100 personas liderado por Larson que supervisa su fortuna personal y la dotación de la fundación que lleva su nombre, cambió su designación a Cascade Asset Management Co. La denominación se parece mucho Cascade Investment, que históricamente ha sido la parte de BMGI que administra la riqueza personal de los Gates.

El cambio de marca es el más reciente paso en el desarrollo de lo que sucederá con una de las mayores fortunas del mundo cuando Gates y French Gates finalicen su divorcio. Larson fue contratado por el multimillonario de Microsoft Corp. a mediados de la década de 1990 para supervisar dicha riqueza.

La creciente cartera bajo su supervisión, estimada por Bloomberg News en unos US$170.000 millones, ha generado a lo largo de los años rendimientos que superan al mercado de valores en general en aproximadamente un punto porcentual, según documentos financieros y personas familiarizadas con el asunto.

El registro ilustra las prioridades de los estratos más altos de los ultrarricos, donde los horizontes de inversión abarcan generaciones y las apuestas más arriesgadas a menudo no superan el valor de una buena reputación. Parte del trabajo de Larson era ayudar a Bill Gates a mantener su imagen de multimillonario dedicado a solucionar los desafíos del mundo, en lugar de ejecutar movimientos audaces que podrían atraer el escrutinio.

“El precio que algunas de estas personas están dispuestas a pagar para permanecer lejos de los titulares es alto”, comentó Tayyab Mohamed, cofundador de la firma Agreus Group.

El divorcio y las recientes revelaciones sobre la cultura laboral de Cascade, informada por el New York Times, plantean preguntas sobre lo que sigue para Larson y la fortuna que supervisa. Un portavoz de Cascade dijo que BMGI está cambiando su nombre “para dar cabida a las necesidades cambiantes de la familia Gates y su trabajo filantrópico”, y que la estrategia de inversión y la estructura organizativa del grupo no cambiarán.

French Gates, cuyo nombre fue agregado a BMGI en 2014, ha permanecido en el foco de atención después de que Cascade le transfirió participaciones de capital por valor de más de US$3.000 millones, lo que llevó a algunos en la industria a especular que Melinda Gates planea reclamar un control aún mayor de su parte de la riqueza. Su fortuna combinada asciende a más de US$140.000 millones, según el índice Bloomberg Billionaires.

Larson, de 61 años, admitió que a veces usaba un lenguaje duro en respuesta a los informes del Times, pero negó haber maltratado al personal. Un representante de Cascade dijo que los asuntos fueron examinados y no justificaron su despido. Un representante de Gates no respondió a una solicitud de comentarios.

Mohamed dijo que no es de extrañar que Larson haya permanecido en su cargo después de las acusaciones, dada su permanencia de décadas con Gates y la lealtad que probablemente se ha engendrado.

“Si Larson no hubiera tenido el impacto profesional que tuvo, sería un simple sí, debería renunciar”, indicó Mohamed, cuya empresa ayuda a gestoras de patrimonio familiar a ocupar puestos de liderazgo.

Larson, a menudo vestido con una camisa rosa, evita ser el centro de atención y rara vez asiste a conferencias para profesionales de gestoras de patrimonio familiar. Exgerente de fondos de bonos, se ganó la lealtad de Gates al ofrecer rendimientos consistentes e inculcar en los empleados la noción de que su enfoque principal era proteger el buen nombre de su benefactor, según personas familiarizadas con Cascade, que pidieron no ser identificadas.

El gestor tenía un amplio margen de maniobra por parte de Gates en las decisiones de inversión, dijeron. French Gates rara vez asistía a las reuniones en los primeros días de Cascade, aparte de la reunión anual presencial, y cuando lo hacía, solía ser una participante pasiva, según una de las personas familiarizadas con la firma.

Ella no estaba al tanto de la mayoría de las acusaciones que involucran a Larson “dada su falta de propiedad y control sobre BMGI”, dijo su portavoz, Courtney Wade, en un comunicado.

No está claro dónde guarda French Gates su dinero, incluidos los más de US$3.000 millones que fueron transferidos por Cascade, y si ahora está estableciendo una gestora de patrimonio familiar propia. También dirige Pivotal Ventures, una empresa de inversión e incubación fundada en 2015 que se centra en la igualdad racial y de género, y emplea a aproximadamente 90 personas.

Nota Original:Gates Split Casts Harsh Glare on $170 Billion Money Manager (3)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.