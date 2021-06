Desconecta.- Una mujer rescata a sus cuatro hijos de un incendio en su casa mientras dormían y lanza una advertencia

21-06-2021 Una mujer rescata a sus cuatro hijos de un incendio en su casa mientras dormían y lanza una advertencia. MADRID, 21 jun. (EDIZIONES) Un incendio en una vivienda de Selly Oak, Birmingham, mantuvo en alerta a una mujer, madre de cuatro hijos, que se apresuró a sacar a los menores de sus habitaciones mientras el humo y las llamas avanzaban destrozando su casa. SOCIEDAD YOUTUBE - CATERS



MADRID, 21 jun. (EDIZIONES)



Un incendio en una vivienda de Selly Oak, Birmingham, mantuvo en alerta a una mujer, madre de cuatro hijos, que se apresuró a sacar a los menores de sus habitaciones mientras el humo y las llamas avanzaban destrozando su casa.



El incendio, provocado por una vela encendida, causó serios daños en la vivienda y arrasó el piso superior, donde los hijos de Karen Hooper dormían.



La mujer, de 31 años, se encontraba en aquel momento con sus cuatro hijos, Miya, de 12 años, Codey, de ocho, Rorey, de dos y Honey, de uno, y tuvo que subir corriendo las escaleras para sacar a sus dos hijos menores de sus habitaciones que se llenaban de humo a medida que el fuego avanzaba.



Karen cuenta que había acostado a sus hijos y estaba hablando por teléfono con sus amigos cuando se dio cuenta del humo.



Según recoge The Sun, su hija mayor fue la que dio la voz de alerta, mientras Karen, aún confundida porque no sabía de dónde se estaba produciendo el incendio, se apresuró a subir las escaleras para sacar a los pequeños.



"Fue aterrador. Los cogí a los dos, bajé por las escaleras y salí a donde estaban mis dos hijos mayores y llamé al 999".



Cuando los bomberos apagaron el incendio y era seguro entrar en su casa, Karen se percató de la magnitud del accidente y se derrumbó. Después, quiso instar a otras familias a tener más cuidado al usar artículos como velas para que no terminen en la misma situación que ella.



"No importa cuán cuidadoso creas que eres, le puede pasar a cualquiera", dijo la mujer.