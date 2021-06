"Cosmowomen": la integración de la mujer según Izaskun Chinchilla

Imagen de la exposición en Roma "Cosmowomen. Places as constellations", comisariada por la arquitecta española Izaskun Chinchilla Moreno y que ofrece "nuevas visiones del mundo" que apuestan por la integración profesional y académica de las mujeres. EFE/ Mercedes Ortuño Lizarán

Roma, 21 jun (EFE).- La exposición "Cosmowomen. Places as constellations", comisariada por la arquitecta española Izaskun Chinchilla Moreno e inaugurada hoy en la Galería Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Roma, ofrece "nuevas visiones del mundo" que apuestan por la integración profesional y académica de las mujeres.

Una selección de 71 proyectos y 283 renderizaciones y dibujos de 65 arquitectas de todo el mundo se articula a través de tres grandes esferas inspiradas en el sistema ptolemaico y la antigua teoría que sostenía que la Tierra era el centro del universo, explicó este lunes la directora de "La Galleria", Cristiana Collu, en la presentación de la muestra, abierta hasta el 10 de octubre.

Cada esfera está dedica a un entorno que ha tenido importancia histórica en la segregación y la exclusión de las mujeres de espacios que van desde lo más íntimo hasta lo público y político.

Los proyectos que componen la primera esfera, llamada "Gineceo" -como la parte de la casa en la que vivían las mujeres en la Antigua Grecia- reflexionan acerca de los lugares destinados a la vida doméstica, con el hogar como centro de las relaciones de solidaridad y complicidad, pero también como instrumento de control sobre las mujeres.

Entre ellos, proyectos como el de Shi Yin Ling, basado en la economía circular, o el de Yan Ting Li, que propone introducir algunas unidades residenciales en un hotel de Ibiza como "estrategia de resiliencia" frente a la masificación turística.

"Onsen", la esfera centrada en la relación con la naturaleza y el paisaje que toma el nombre de los baños termales japoneses, aúna propuestas que van desde el paisaje colectivo en un pueblo de la periferia de Londres hasta el parque de chocolate templado de Venessa Yau, hecho con cemento con un 30 % de semillas de cacao.

Finalmente, la esfera "Parlamento" analiza nuevas posibilidades para el espacio público, las instituciones y las ciudades.

Por ejemplo, el proyecto de Christia Angelidou busca "restablecer la paz" en Chipre a través de lugares en los que las comunidades griegas y turcas puedan "reconocer los vínculos compartidos".

Izaskun Chinchilla, que dirige su propio estudio de arquitectura en España, es catedrática de la Bartlett School of Architecture (University College of London), uno los centros más prestigiosos de Europa.

Las 65 mujeres que participan en "Cosmowomen. Places as constellations", procedentes de una veintena de países, han estudiado en la Bartlett School en los últimos diez años.

Las jóvenes como ellas, según la directora de "La Galleria", son quienes deben trabajar por la total integración de las mujeres a través de la arquitectura.