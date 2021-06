CORR.- Fútbol/Euro.- Francia, República Checa, Inglaterra, Suecia y Suiza se clasifican a octavos de la EURO

(Atención abonados, corrige tercer párrafo puntuación de República Checa. Gracias, disculpen las molestias)



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Las selecciones de Francia, República Checa, Inglaterra, Suecia y Suiza lograron este lunes su billete para los octavos de final de la Eurocopa 2020, las cuatro primeras sin necesidad de tener que jugar el partido que les resta de su fase de grupos.



Todas ellas tienen ya cuatro puntos y gracias a los resultados que se han dado este lunes en los Grupos B y C, se aseguraron un puesto entre los 16 mejores ya que al menos serán una de las cuatro mejores terceras que pasan porque Ucrania y Finlandi, terceras del B y el C sólo tienen tres. De este modo, se unen a Italia, País de Gales, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Austria, ya clasificadas como las dos primeras de los grupos A, B y C, respectivamente.



En este sentido, ya sólo quedan tres billetes para mejores terceros porque uno lo tiene Suiza, tercera del Grupo A. Por su parte, la República Checa, que tiene cuatro, buscará ser primera del D ante Inglaterra, que suma cuatro, mientras que Suecia (4) también querrá asegurar la primera plaza del E, el de España (2), en su duelo final ante Polonia que suma sólo uno, al igual que Francia (4) en el F ante Portugal (3), con Alemania (3) a la expectativa y que se enfrenta a una Hungría (1) con opciones.