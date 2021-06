Coronavirus.- Francia reabrirá las discotecas el 9 de julio tras casi un año y medio de cierre por el coronavirus

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Gobierno francés ha anunciado este lunes que las discotecas podrán reabrir sus puertas el próximo 9 de julio tras una larga espera para el sector, que se ha visto obligado a cerrar a causa de la pandemia de coronavirus.



Las autoridades, que han dado por fin a conocer la fecha de reapertura, han matizado, no obstante, que aquellos que quieran acudir tendrán que presentar "pruebas sanitarias", como test de COVID-19.



Tras una reunión en el Elíseo, el Gobierno ha indicado que también podrán presentar un certificado de vacunación. Sin embargo, los clientes no podrán realizarse un test delante del establecimiento sino que será necesario planificar la realización de la prueba con antelación. Así, la mascarilla no será obligatoria en el interior de los recintos y el aforo ha sido fijado al 75 por ciento.



Representantes del sector han calificado la medida como un "respiro" y han destacado que la decisión es "un buen mensaje que ayudará a frenar las fiestas privadas donde los jóvenes corren más peligro", según informaciones del diario 'Le Figaro'.



El tono es menos positivo por parte de la Asociación Francesa de Operadores de Discotecas y Danza (AFEDD). "Tenemos algunos temores sobre el futuro", ha dicho su representante, Philippe García, que ha advertido de que sería "muy complicado organizar un control" a la entrada de establecimientos de estas características.



Desde que estalló la crisis sanitaria se han registrado más de 5,7 millones de casos en el país y unos 111.000 fallecidos.