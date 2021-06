Conchi Ortega Cano, abatida tras su desencuentro público con Ana María Aldón: "Déjame, estoy mal"

16-03-2019 Conchi Ortega Cano EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 21 (CHANCE)



Nueva polémica en la familia de José Ortega Cano. Delicado de salud, el diestro entraba en quirófano hace justo una semana para ser intervenido del corazón. Sin embargo, una vez solucionados sus problemas coronarios y cuando debía estar recuperándose sin sobresaltos ni disgustos, el diestro ha visto cómo dos de las personas más importantes de su vida han protagonizado un inesperado enfrentamiento televisado.



Todo comenzó cuando, tras recibir el alta hospitalaria y regresar a su casa, Ana María Aldón confesaba su preocupación por su marido, señalando que José estaba 'regular' y desvelando que, de no haberlo agarrado, se hubiese caído redondo al abandonar el hospital.



Unas declaraciones públicas tras las que Conchi y Paco Ortega Cano intentaban, sin éxito, ponerse en contacto con la gaditana para saber cómo estaba su hermano José. Según la peluquera, muy preocupada, Ana María no les había cogido el teléfono, por lo que no tenían noticias del diestro.



Algo que la mujer de Ortega Cano ha desmentido rotundamente este fin de semana en 'Viva la vida' asegurando que Conchi no les había llamado ni una sola vez. Muy dolida, Ana María ha acusado a su cuñada de mentir y ha dejado claro que no se lo va a permitir, sin entender la inquina de parte de la familia de su marido hacia ella.



Ahora, hemos preguntado a Conchi cómo está tras estas duras palabras en televisión de Aldón con quien, si algo ha quedado claro, es que no tiene buena relación, algo que se desconocía hasta ahora, y que podría influir en el trato que la peluquera tiene con su hermano, al aprecer muy enfadado con ella tras sus críticas hacia Ana María.



Visiblemente afectada y sin ganas de hablar Conchi llegaba a su peluquería abatida y pidiendo a la prensa que le dejásemos "porque estoy mal". Unas palabras que reflejan que para la hermana de José Ortega Cano tampoco es agradable haberse convertido en protagonista de la polémica por su enfrentamiento televisado con Ana María Aldón. Te mostramos el momento en el siguiente vídeo.