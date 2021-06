Cómo disfrutaremos del verano, gastronómicamente hablando, los españoles

MADRID, 21 (CHANCE)



Decir que el verano es la estación del año favorita por la mayoría no es ninguna sorpresa. Sin embargo, el verano de este año tendrá un matiz más especial todavía. Y es que, tras más de un año de limitaciones a la movilidad, por fin podremos reencontrarnos con nuestros familiares y amigos, recuperando el tiempo perdido y disfrutando de unas vacaciones únicas que llevábamos demasiado tiempo esperando.



Pero, ¿cómo serán estos reencuentros y que papel jugarán la gastronomía y la restauración en ellos? Heinz ha realizado un informe en el que, tras encuestar a más de 2000 españoles, desvela que el 95% de los españoles está deseando reencontrarse con sus seres queridos este verano, remarcando su deseo de que estos encuentros sucedan alrededor de una mesa disfrutando de la gastronomía.



Y este verano, si la situación lo permite, a más de la mitad de los españoles le gustaría reencontrarse con al menos 10 de nuestros seres queridos, siendo ese mejor amigo o amiga y nuestros padres, nuestras principales opciones para disfrutar de ese primer reencuentro. Y es que no hay dudas, el 85% está de acuerdo en que lo que hace el verano especial son las comidas y cenas con los seres queridos.



La gastronomía, el nexo en común de los reencuentros en España



Desde siempre la gastronomía ha jugado un papel crucial en la cultura española. Además, tras el impacto de la pandemia, los españoles nos hemos dado cuenta todavía más del valor que tiene en nuestro día a día. De hecho, el 84% afirma que tiene pensado seguir poniendo en práctica en su día a día lo que ha aprendido en la cocina durante este tiempo y un 77% confiesa que da más importancia que antes a disfrutar de una comida con el mejor sabor.



Una de las conclusiones más curiosas del estudio es que los españoles no vamos a escatimar ni en tiempo ni en `inversión* en esos reencuentros. Para el 76% de españoles una comida o cena perfecta tiene que durar al menos 2 horas. Además, después de tanto tiempo sin poder reencontrarnos, no es de extrañar que 8 de cada 10 españoles exprese que estaría dispuesto a destinar más dinero con tal de disfrutar del mejor sabor de nuestra gastronomía en esos reencuentros. De hecho, 1 de cada 4 afirma que destinaría, al menos, 100 euros.



¿Cuál es el tipo de gastronomía más deseada para reencontrarnos con los nuestros?



Sabemos que una buena comida tiene el poder de mejorar nuestro estado de ánimo, convertir nuestro día en irrepetible, que se nos grabe en la memoria, etc. Si hablamos del tipo de gastronomía más deseado para disfrutar de estos encuentros, los españoles apuestan por la cocina tradicional española (48%), seguida de nuestras famosas tapas y pintxos (17%) y completaría el pódium las comidas o cenas tipo barbacoa (9%).



España y restauración, un binomio indisoluble para los españoles



Existe una relación `casi de amor * entre los españoles y los bares y restaurantes. Y es que a la hora de elegir el lugar donde celebrar estos reencuentros, el 41% de los españoles apuesta por los establecimientos hosteleros, especialmente las terrazas, por encima incluso de en su propia casa o en casa de uno de sus seres queridos (33%) o de tipo picnic al aire libre (26%).