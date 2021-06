Colombia.-El Comité del Paro Nacional rechaza el decreto del Gobierno que criminaliza los bloqueos durante las protestas

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Comité del Paro Nacional de Colombia ha rechazado el decreto del Gobierno colombiano que excluye los bloqueos de las protestas pacíficas y, según ha denunciado la sociedad civil, los criminaliza.



Tras casi dos meses de protestas contra el Gobierno del presidente, Iván Duque, el Comité ha convocado nuevas manifestaciones en varios puntos del país a medida que crece la indignación por el decreto, que limita el alcance de las protestas.



El Gobierno de Duque modificó el viernes el decreto para limitar la definición de la protesta pacífica. Ahora, los bloqueos de las vías dejan de ser una forma de protestas, por lo que se permite el "uso de la fuerza" por parte de las fuerzas de seguridad.



Esta modificación al Decreto 003 de 2021 ha despertado el rechazo de múltiples sectores sociales y políticos dado que consideran que la modificación supone una subordinación de la protesta a lo que el Gobierno considera pacífico o legítimo.



"El decreto 003 de 2021 que limita la definición de protesta pacífica y permite la intervención de la fuerza publica" en caso de bloqueos a vías, no es otra cosa que dar permiso legal para matar a nuestros jóvenes de manera desmedida", ha indicado el movimiento Primera Línea en su cuenta de Twitter.



Este decreto permitirá identificar como protesta no pacífica aquella que ocupe una vía para realizar una marcha. Es decir, que el criterio para evaluar si una marcha es pacífica o no queda en manos del Gobierno.



El martes, el Comité del Paro anunció un cese temporal de las movilizaciones, una decisión que no obstante, "no significa que la movilización social se pare en Colombia", ya que las causas por las que los colombianos salieron a las calles el 28 de abril "se mantienen vigentes", tal y como ha sostenido el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Francisco Maltés.



Así, ha detallado que se han interrumpido temporalmente las movilizaciones que el comité ha venido convocando durante las pasadas semanas. No obstante, los portavoces del comité han señalado que las conversaciones con el Gobierno siguen estancadas, ya que desde la Administración no se han atendido sus peticiones.