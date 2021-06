Chile violó protocolo sanitario de la Copa América

actualiza con declaraciones de DT de Chile y el golero y capitán Claudio Bravo ///Cuiabá, Brasil, 20 Jun 2021 (AFP) - Chile violó el protocolo sanitario de la Copa América de Brasil-2021 con la presencia de un peluquero que un grupo de jugadores ingresó a la concentración en la ciudad de Cuiabá, reconoció este domingo la Federación de ese país, mientras que el DT Martín Lasarte calificó el incidente como un "error grave"."La Federación y el cuerpo técnico reconocen el incumplimiento de la burbuja sanitaria de la delegación con el ingreso no autorizado de un peluquero que, pese a contar con examen PCR negativo, no debió haber entrado en contacto con los jugadores", señaló la entidad en un comunicado.Sin identificar a los futbolistas comprometidos, la Federación aseguró que "los involucrados serán sancionados económicamente".Una transmisión en vivo desde la cuenta Fernando_g.z en Instagram del estilista local Luis Fernando Gonçalves y varias fotografías que publicó muestran al 'Rey' Arturo Vidal, Gary Medel, Eduardo Vargas, Guillermo Maripán y Pablo Galdames cortándose el cabello en las habitaciones del hotel donde concentra La Roja en Cuiabá (centro).El seleccionador de Chile, el uruguayo Martín Lasarte, calificó como un "error grave" la conducta de los jugadores, pero, a su vez, le bajó la temperatura al incidente advirtiendo que fue solucionado."(La situación) me molestó lo justo. Lo que lamentablemente uno considera que fue un error grave, una temeridad, pero ya está. Fue una situación que se puede solucionar, se puede salvar, y que se ha encarrilado", dijo Lasarte en rueda de prensa virtual en la Arena Pantanal."Hay que pagar un precio por ese error, debemos ser ejemplo teniendo en cuenta el momento que estamos viviendo, y esperemos que este error no influya en el juego de manera negativa", agregó el entrenador. - Expediente de la Conmebol - Como capitán de La Roja, el golero Claudio Bravo dio la cara por el grupo de futbolistas y señaló que este tipo de situaciones "perjudican" el enfoque que debe tener la selección en la Copa América."Somos conscientes lo que estamos viviendo con la pandemia. Sabemos como equipo el error que cometimos y asumimos como equipo las consecuencias que lleva todo esto. Los que participaron en esto asumieron el error y las consecuencias de sus actos", sostuvo el '1'.La ruptura de la burbuja sanitaria, de acuerdo con las fechas de publicación de las fotos y el video, se produjo la noche del pasado jueves, un día antes de la victoria 1-0 de La Roja ante Bolivia, por la segunda fecha del Grupo A. Según la prensa de Chile, la Conmebol abrirá un expediente disciplinario a la Federación de ese país por el incumplimiento de los estrictos protocolos sanitarios diseñados para la realización del torneo en Brasil, el segundo país más golpeado en el mundo por la pandemia de covid-19, que superó el sábado el medio millón de muertos.Los seleccionados participantes tienen prohibido entrar en contacto con personas ajenas a la delegación y quienes infrinjan la medida se exponen a una sanción económica de la Conmebol que ronda los 30.000 dólares. - La enésima de Vidal - El polémico Vidal, contagiado de covid-19 a comienzos de mes, ha cometido reiterados actos de indisciplina durante su carrera.Previo a la doble fecha de junio por la eliminatoria sudamericana, la secretaría de Salud de Santiago abrió una investigación contra el volante del Inter de Milán por haber quebrantado la norma sanitaria especial para deportistas y determinar las circunstancias en las que se contagió.En medio de la Copa América de 2015, disputada en Chile y que ganó La Roja, un alcoholizado Vidal chocó un lujoso vehículo cuando volvía a la concentración del plantel luego de pasar gran parte de la noche en un casino cercano a Santiago.Dos años después, volvió al mismo casino con amigos y protagonizó un escándalo que involucró a la Policía, en medio de la concentración de la selección chilena para un partido oficial.Chile jugará el lunes contra Uruguay en Cuiabá por la tercera fecha del Grupo A.cl/ol/ma -------------------------------------------------------------