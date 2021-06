Chile detecta 5.252 casos nuevos de covid y la positividad alcanza el 6,5 %

Personas con tapabocas caminan por el centro de Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 21 jun (EFE).- Las autoridades sanitarias chilenas informaron este lunes la detección de 5.252 nuevos casos y 132 fallecidos por covid-19, mostrando una tendencia a la baja de contagios en comparación a inicios de este mes pero una constante en el nivel de decesos, mientras la positividad a nivel nacional se situó en el 6,5 %.

"La baja de cifras no debe hacernos pensar que el virus ha desaparecido. El virus sigue y seguirá por mucho tiempo", señaló el ministro de Salud, Enrique Paris.

"Este virus va a mantener una tasa de contagiados más menos estable, no en los niveles de ahora, pero va a ser muy difícil llegar a nivel cero. Eso es imposible", agregó Paris al ser consultado por la proyección que tiene la pandemia.

La ocupación de camas críticas en el país se mantiene al 95 %, con 2.737 personas conectadas a ventilación mecánica por complicaciones derivadas del coronavirus, de un total de 3.236 pacientes que permanecen hospitalizados en unidades de cuidados intensivos.

A nivel nacional, son 37.284 las personas que se encuentran en etapa activa de la enfermedad -es decir, que tienen capacidad de contagio-, encontrándose a mayoría en la Región Metropolitana.

Esta última, que alberga la capital y es habitada por cerca de 8 millones de personas, estará hasta el próximo jueves bajo confinamiento total, día en el que 10 de sus barrios pasarán a la fase 2 del Plan Paso a Paso -estrategia gradual para enfrentar la pandemia- tras pasar mas de tres mes en una cuarentena total aunque poco efectiva.

Es más, las autoridades señalaron que pese a que estos barrios "no tienen indicadores óptimos" para flexibilizar las restricciones, hay una "fatiga pandémica" derivada de los 90 días de encierro que deben resolver.

No obstante, las cuarentenas decretadas por el Gobierno chileno son más laxas que las anteriores, ya que quienes cuentan con su esquema de inmunización completo -una o dos dosis de vacuna según se requiera- pueden acceder a un carné que permite salir a caminar y hacer compras esenciales.

El Colegio Médico, que ha sido crítica de la gestión de la pandemia por parte del Gobierno, propuso esta semana un plan de choque o "Estrategia de Eliminación Covid 0", que sugiere un "cortocircuito epidémico" derivado de tres semanas de estricta cuarentena, aplicada solo una vez en lugares con alta incidencia de casos y que conllevaría el cierre de todas las actividades productivas y de comercialización.

Pese a impulsar una de las campañas de vacunación masiva más exitosas del mundo, con un 80 % de la población mayor de 18 años inoculada con al menos una dosis, Chile no ha sido capaz de frenar el avance del virus.

Cabe mencionar que de acuerdo a la actualización semanal del Departamento de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud, el país ya supera los 40.000 fallecidos considerando casos confirmados y sospechosos por covid-19.

Chile mantiene las fronteras cerradas, el toque de queda de las 22.00 a las 5.00 horas y un estado de excepción por catástrofe desde hace más de un año.