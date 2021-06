Chile a cuartos de final de la Copa América al empatar 1-1 con Uruguay

Juez peruano declara infundado pedido de prisión preventiva para Keiko FujimoriLima, 21 Jun 2021 (AFP) - La justicia peruana libró a la candidata presidencial derechista Keiko Fujimori de volver a prisión preventiva en el marco del caso Odebrecht, tras declarar infundado el lunes un pedido de la fiscalía."Se declara infundado el requerimiento del ministerio público a efectos de que se revoque la comparecencia restringida y se dicte nuevamente prisión preventiva", anunció el juez Víctor Zuñiga al dictar su fallo al final de una audiencia que duró dos horas y se realizó de forma presencial con la asistencia de la procesada, su abogada, Giuliana Loza, y el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez.El juez exhortó a Fujimori "al cumplimiento estricto de todas las restricciones impuestas", como no reunirse con testigos del caso desde que goza de comparecencia restringida en mayo de 2020. El fiscal apelará la decisión judicial que libra de volver a prisión a la candidata presidencial, en momentos en que el país sigue esperando para conocer al ganador del balotaje del 6 de junio entre ella y el izquierdista Pedro Castillo. La audiencia fue transmitida en directo por el canal de televisión del Poder Judicial, Justicia TV. No hubo prensa ni público en la sala, aunque afuera del juzgado se agolparon decenas de simpatizantes de Fujimori.El juez, el fiscal, la abogada y Fujimori fueron los únicos presentes en la sala, además de un par de ayudantes. Todos usaron doble mascarilla para evitar contagios de covid-19. "Considero que es arbitrario, desproporcionado e injusto se revoquen las restricciones que vengo cumpliendo", como parte de la libertad condicional a su favor, dijo Keiko Fujimori al hacer uso de la palabra durante la audiencia. El fiscal anticorrupción solicitó el 11 de junio "revocar la comparecencia con restricciones [libertad condicional] por prisión preventiva para Keiko Fujimori" en el marco del caso de presunto lavado de activos por aportes de la constructora brasileña Odebrecht para sus campañas de 2011 y 2016."Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales", argumentó el fiscal en su solicitud al juzgado.Fujimori, de 46 años, se presentó el 8 de junio en una rueda de prensa en Lima para pedir al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la nulidad de 802 actas del balotaje -unos 200.000 votos- acompañada de Torres Morales, en calidad de asesor.ljc/lda