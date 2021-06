Brasil vuelve a entrenar pensando en Colombia tras un día de descanso

En la imagen un registro del seleccionador del equipo nacional masculino de fútbol de Brasil, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite'. EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Río de Janeiro, 21 jun (EFE).- La selección brasileña, que con dos victorias ya garantizó su clasificación a cuartos de final de la Copa América de Brasil 2021, volvió a entrenarse este lunes, tras un día de descanso el domingo, con vistas a su partido del miércoles por la tercera jornada del Grupo B.

El equipo comandado por el seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', regresó en la tarde de este lunes a las canchas de la Granja Comary luego de haber disfrutado de una pequeña fiesta y de una barbacoa el domingo gracias a que el técnico concedió un día de descanso.

El entrenador dirigió una serie de actividades técnicas y tácticas de cara al partido del miércoles con Colombia en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro y en el que Brasil espera confirmar su favoritismo al título de la Copa América tras haber goleado por 3-0 a Venezuela y por 4-0 a Perú.

A diferencia de otros entrenamientos, en que fue posible ver el trabajo táctico de Brasil y percibir la probable alineación del equipo, la transmisión de la práctica por vídeo fue interrumpida antes de que Tite separara a los posibles titulares.

Como consecuencia de las restricciones impuestas para frenar la pandemia de la covid, la prensa no tiene acceso a la Granja Comary y el acceso a los entrenamientos se milita a las transmisiones virtuales permitidas por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

En esta oportunidad la prensa sólo tuvo acceso a los ejercicios de calentamiento de los jugadores.

En los pocos minutos de transmisión, sin embargo, fue posible ver que el zaguero Felipe, jugador del Atlético de Madrid y que sufrió una lesión en la rodilla derecha el pasado jueves, continúa ausente del entrenamiento.

El jugador fue sometido nuevamente a sesiones de fisioterapia y, pese a que aún no ha sido cortado de la lista de convocados, su presencia en el partido contra Colombia fue prácticamente descartada.

Felipe, sin embargo, es la cuarta opción de zaguero de Tite, que viene dándole preferencia a Marquinhos, Thiago Silva y Éder Militao.

Pese a que la transmisión no permitió percibir posibles cambios en la alineación de Brasil, lo más probable es que el seleccionador continúe rotando a sus jugadores para darle oportunidad a los menos aprovechados y experimentar nuevas opciones de ataque y defensa.

El equipo alineado contra Perú, por ejemplo, tuvo seis alteraciones con respecto al que venció a Venezuela, y una opción táctica inédita, ya que Tite alineó a Neymar como creativo al lado de tres delanteros.

El seleccionador ya mandó a la cancha a 21 de los 24 jugadores que convocó para la Copa América. Los únicos que no han actuado hasta ahora son el portero Weverton, el zaguero Felipe y el volante Douglas Luiz.

Una victoria sobre los cafeteros le garantiza a los anfitriones de la Copa América el primer lugar en la clasificación del Grupo B, lo que le da ventaja en el emparejamiento de cuartas de final.