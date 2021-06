Borrell urge a países de UE a donar más vacunas contra covid a Latinoamérica

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET/Archivo

Luxemburgo, 21 jun (EFE).- El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, urgió este lunes a los Estados miembros de la UE a donar más vacunas contra la covid-19 a los países de América Latina y el Caribe, frente al papel predominante de China como el país que más dosis les proporciona.

"Tenemos que incrementar nuestra implicación, porque es cierto que China está proporcionando muchas más vacunas que ningún otro país a la región", indicó Borrell en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros comunitarios de Exteriores en el que se abordó como reforzar la relación con Latinoamérica y el Caribe.

Borrell aseguró que "todo el mundo reconoce la necesidad de que los Estados miembros estén más presentes", y apuntó que "algunos de ellos se han comprometido a dar más vacunas a la región".

"España ha lanzado hoy la idea de que se incrementen las donaciones y estoy seguro de que otros seguirán", recalcó.

El jefe de la diplomacia comunitaria lamentó que Latinoamérica no esté "suficientemente en la agenda política de la UE", pese a ser una de las regiones del mundo "más cercanas a la UE en valores y en apoyo al orden multilateral basado en reglas".

Además, recordó que la UE figura como el mayor inversor en la región y entre sus principales socios comerciales, aunque "la competencia de otros actores sigue creciendo" mientras la pandemia sigue avanzando en la región: "Con solo un 8 % de la población mundial, anota el 22 % de las contaminaciones por coronavirus del mundo", apuntó.

Borrell dijo que la UE habla de cómo incrementar la capacidad de producción de vacunas en África y de que se van a donar 100 millones de dosis, pero hizo hincapié en que "no precisamos exactamente cuál es la cantidad que se dedicará a Latinoamérica".

"Está claro que algunos Estados miembros están muy relacionados o comprometidos por lazos históricos, culturales o lingüísticos con América Latina, mientras que otros no lo tienen. Esto es el resultado de la historia, pero somos una Unión y compartimos preocupaciones, y todos tienen que participar en las preocupaciones que unos sienten más que otros", consideró.

En definitiva, afirmó que "todos los Estados miembros de la UE, todos juntos, tienen que participar en una política común".

Borrell pidió también impulsar la resiliencia financiera de la región, "reforzando las relaciones comerciales con los países más importantes con los que tenemos acuerdos en camino, principalmente México, Chile o el Mercosur".

"Esto sería por nuestro mutuo beneficio económico. Pero aún queda mucho trabajo que hacer para que esos acuerdos de asociación lleguen a su ratificación final", alertó.

La UE ha negociado la actualización de los acuerdos de asociación con Chile y México, mientras que la ratificación del pactado con el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) se enfrenta a dificultades por las preocupaciones de algunos Estados miembros sobre el respeto a la Amazonía, pero también por intereses comerciales, según fuentes diplomáticas.

Uno de los objetivos de Borrell es intentar retomar este año la celebración de cumbres de región a región con los países de América Latina y el Caribe.

Las cumbres entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se venían realizando desde 1999 pero en 2015 tuvo lugar la última.