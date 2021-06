Blanco: "Ruth Beitia es la señora del atletismo, en Río tocó el cielo"

(De izq a der) El presidente de la Federación de Atletismo, Raúl Chapado; el presidente del Comité Olímpico Español, Álejandro Blanco; el director general de Mondo Ibérica, Santiago Palomeras, y los atletas Ruth Beitia y Orlando Ortega posan junto al listón y la valla el listón y la valla con los que Beitia y Ortega consiguieron sus respectivas medallas en Río 2016 durante el homenaje a los medallistas olímpicos españoles este lunes en la sede del COE en Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez

Madrid, 21 jun (EFE).- Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, calificó a Ruth Beitia como "la señora del atletismo" y aseguró que en los Juegos de Río, en los que ganó la medalla de oro con un salto de altura de 1,97 metros, "tocó el cielo".

Alejandro Blanco ejerció de anfitrión en la sede del COE del homenaje que recibieron Ruth Beitia y Orlando Ortega y en el que también participaron la Real Federación Española de Atletismo y Mondo Ibérica.

"Por encima de todas las medallas que has ganado en Mundiales, Europeos o en los Juegos, por encima del salto están los gestos y la magia de lo que haces", dijo Blanco, que considera a Beitia la "señora del atletismo".

"En Río de Janeiro tocaste el cielo. No se puede hacer mejor ni tener más admiración. Vas a dar muchos saltos enseñando al mundo lo que sabes hacer. Eres muy importante para españa más allá de los resultados", confesó el presidente del COE, que, aludiendo también al saltador de vallas Orlando Ortega, aseguró que "estar con ambos es un aprendizaje continuo porque no son humanos, son extraterrestres".

Sobre Ortega, que compite con España pero cuyos orígenes son cubanos, recordó que en el "ciclo olímpico anterior hizo la gran apuesta de su vida".

"Tomaste un rumbo diferente, dejaste tu familia y esos gestos recompensaban el camino duro recorrido. Te agradezco la medalla pero también la forma de ser. Estás en un país que te acoge con los brazos abiertos", señaló.

"Cuba es mi segundo país, por mi abuela, y que tú decidas competir por España y ser el referente mundial en las vallas es un motivo de orgullo. Cuando ganas y no ganas estamos a tu disposición", apuntó.

Tanto Ruth Beitia como Orlando Ortega recibieron una distinción de parte de Santiago José Palomera, director general de Mondo Ibérica, que obsequió a los dos deportistas con un diploma conmemorativo de las gestas realizadas en Río de Janeiro con la tecnología que su empresa dispensó en el listón para el salto de altura y en las vallas para las carreras sobre la pista.

"Este reconocimiento llega en una fecha fantástica y, además, el entorno es fenomenal", apuntó Palomera, que desveló que su empresa lleva "dos años trabajando en un proyecto innovador junto con la Federación Internacional de Atletismo para desarrollar unos productos y equipamientos que, cumpliendo todos los requisitos, incorporarán innovaciones que ayudarán a dar mayor espectáculo a la competición".

"Queremos hacerla más atractiva al publico con una tecnología de luces led que permitirá ver incluso el salto si es nulo en pertiga o altura con anterioridad a ver en el marcador", confesó.

Ruth Beitia, la atleta española más laureada, aseguró que ya no tiene "ningún listón que superar" y agradeció el reconocimiento y los éxitos obtenidos a su "familia, a su mitad, Ramón Torralbo (entrenador), al Comité Olímpico Español y a Mondo" y también tuvo palabras de cariño hacía Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, del que dijo que es una "persona que ama su deporte".

Por último, Chapado recordó el momento de la medalla de oro de Ruth Beitia en Río y reconoció que se "derrumbó" al vivir la emoción del momento.