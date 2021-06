Bird y Taurasi vuelven por quinta vez al equipo olímpico de baloncesto de EE.UU.

En la imagen, la jugadora de Estados Unidos, Diana Taurasi (c). EFE/Elvira Urquijo A./Archivo

Houston (EEUU), 21 jun (EFE).- Las veteranas bases Sue Bird y la hispana Diana Taurasi vuelven a formar parte, por quinta vez, del equipo olímpico de baloncesto femenino de Estados Unidos que este verano va a competir en los Juegos de Tokio 2020.

Junto a Bird y Taurasi también estarán seis jugadoras que van a competir por primera vez en una Olimpiada.

El equipo de Estados Unidos formado por 12 jugadoras y dirigido por Dawn Staley fue dado a conocer este lunes por la USA Basketball y tendrá como objetivo conseguir la séptima medalla de oro olímpica consecutiva.

Staley, de Carolina del Sur, una jugadora del equipo olímpico de Atlanta 96, que inició esta racha de medallas de oro para las mujeres estadounidenses, tendrá ahora la oportunidad de conseguir también su primera como entrenadora.

Una de sus exestrellas de Gamecocks de la Universidad de Carolina del Sur, la alero A'ja Wilson, se encuentra entre los atletas olímpicos por primera vez. Wilson fue la Jugadora Más Valiosa (MVP) de la WNBA en 2020 con el equipo de para Las Vegas Aces.

Las otras jugadoras que estarán en sus primeras Olimpiadas son la base Ariel Atkins (Washington), la alero Napheesa Collier (Minnesota) y las escoltas Skylar Diggins-Smith (Phoenix), Chelsea Gray (Las Vegas) y Jewell Loyd (Seattle). Wilson y Loyd estaban en el equipo ganador de la Copa Mundial FIBA 2018.

Bird de Seattle y Taurasi de Phoenix, excompañeras con la Universidad de Connecticut, se unen a un pequeño grupo de seis atletas que han estado en cinco Juegos Olímpicos y compitieron en baloncesto.

Ambas se unen al grupo en el que están su compatriota Teresa Edwards y la brasileña Adriana Moisés.

Mientras que la competición masculina, el español Juan Carlos Navarro, el brasileño Oscar Schmidt, el australiano Andrew Gaze y el puertorriqueño Teófilo Cruz también disputaron cinco Juegos Olímpicos.

La pívot de Minnesota Sylvia Fowles fue elegida para su cuarto equipo y la también número cinco de Washington, Tina Charles, estará en su tercero.

Otra jugadora de poder, la pívot Brittney Griner, de Phoenix, y la alero Breanna Stewart, de Seattle, que están en su segundo equipo olímpico, completan las elecciones estadounidenses.

Las dos jugadoras más destacadas que estuvieron en el equipo de la Copa Mundial 2018 pero que no están en este equipo olímpico son la alero Elena Delle Donne, de Washington, y la alero Nneka Ogwumike, de Los Angeles ambas exMVP de la WNBA.

Delle Donne estaba en el equipo olímpico de 2016, pero Ogwumike no fue seleccionada ese año, que fue su temporada de MVP cuando ganó un campeonato con las Sparks.

Ogwumike tampoco fue seleccionada en 2012, su temporada de novata, cuando fue la primera selección de Stanford. Ogwumike es la única MVP en la historia de la WNBA que no ha sido nombrada para un equipo olímpico.

Delle Donne se perdió toda la temporada pasada y aún no ha jugado esta temporada debido a problemas de espalda.

Ogwumike, presidenta del comité ejecutivo del sindicato de jugadoras, compitió en la burbuja de la WNBA la temporada pasada y ha aparecido en cinco partidos esta temporada.

El pasado 3 de junio se anunció que estaría fuera de cuatro a seis semanas por un esguince de rodilla.

A pesar de las ausencias importantes que habrá en el equipo, Staley dijo que está entusiasmada con la combinación de experiencia y juventud que se da entre las seleccionadas.

Bird, de 40 años, y Taurasi, de 39, son los mayores. A los 24 años, Atkins, Collier y Wilson son los más jóvenes; tanto Atkins como Wilson cumplen 25 años durante los Juegos Olímpicos. Diggins-Smith, quien cumple 31 años durante los Juegos de Verano, es la mayor del equipo que hace su debut olímpico.

Staley destacó que tenía el "convencimiento" de contar con todos los elementos que se necesitan para conseguir ganar una medalla de oro olímpica.

El equipo de Estados Unidos realizará un campamento de entrenamiento a mediados de julio en Las Vegas, y también incluirá enfrentarse a un equipo de otras destacadas jugadoras de la WNBA en el Partido de Estrellas el 14 de julio, y exhibiciones contra Australia el 16 de julio y Nigeria el 18 de julio, respectivamente.

Las mujeres estadounidenses abren la ronda preliminar olímpica juegan el 27 de julio contra Nigeria, luego juegan contra Japón el 30 de julio y Francia el 2 de agosto.

Los equipos que avanzan a la ronda de medallas compiten en los cuartos de final el 4 de agosto.

Las semifinales son el 6 de agosto, el partido por la medalla de bronce el 7 de agosto y el de la medalla de oro la mañana del 8 de agosto.