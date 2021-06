Apenas uno de cada 200 viajeros procedentes de países en "ámbar" tiene covid

EFE/EPA/RAJAT GUPTA/Archivo

Londres, 21 jun (EFE).- Apenas uno de cada 200 viajeros que llegan al Reino Unido de los países catalogados en "ámbar", entre los que está España, da positivo en coronavirus, según unos análisis de las autoridades sanitarias divulgados este lunes.

Las cifras del denominado sistema de test y rastreo de la Sanidad pública (NHS, en inglés), actualizadas cada tres semanas, muestran además que no hay "variantes de preocupación" detectadas entre los que ingresan en el país.

El Reino Unido aplica un sistema de "semáforos" para los viajes internacionales al catalogar a los países en "verde" (bajo riesgo de covid), "ámbar" (riesgo intermedio) y "rojo" (alto riesgo).

Las personas que viajan a destinos en "verde" no están obligadas a realizar cuarentena de diez días a su regreso al Reino Unido, pero sí en el caso de los países en "ámbar", mientras que aquellos que vuelven de territorios en "rojo" están forzados a hacer el aislamiento en un hotel designado por el Ejecutivo.

Según los datos del NHS, a los que "The Times" tuvo acceso, solo 89 de los 23.465 pasajeros que viajaron al Reino Unido desde destinos en "ámbar" entre el 20 de mayo y el 9 de junio dieron positivo en coronavirus.

No se registraron positivos en 151 de los 167 países en "ámbar", entre los que están los países de la Unión Europea (UE).

Esta información sale publicada cuando el Gobierno recibe presiones de las empresas del sector turístico para que facilite los viajes al exterior e incluya más destinos en "verde".

Se espera que la próxima revisión sobre la situación de los destinos sea dada a conocer antes de finales de junio.

Además, según los medios, el Gobierno analiza la posibilidad de eliminar la cuarentena de 10 días para los viajeros que vuelvan de países en "ámbar" siempre que hayan recibido las dos dosis de la vacuna contra la covid-19.

El Reino Unido acelera el plan de inmunización y ya ha empezado a vacunar a los mayores de 18 años.

El Gobierno confía en poder levantar todas las restricciones por covid el 19 de julio, después de retrasar esta medida -que iba a entrar este lunes en vigor- por la rápida propagación de la variante Delta, identificada por primera vez en la India.