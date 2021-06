AMP2.- Armenia.- El partido de Pashinián obtiene la victoria en elecciones de Armenia, según los resultados preliminares

Pashinián reivindica su victoria en las elecciones anticipadas



El partido opositor bloque Armenia denuncia fraude



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La Comisión Electoral Central de Armenia ha informado de que el partido Contrato Civil del primer ministro saliente, Nikol Pashinián, ha obtenido la victoria este lunes con el 53,92 por ciento de los apoyos al haber finalizado completamente el recuento de votos.



A este partido, le sigue bloque Armenia (21,04 por ciento), Yo Tengo el Honor (5,23 por ciento), Armenia Próspera (3,96 por ciento), Partido República (3,04 por ciento) y el resto de candidaturas han cosechado menos del 2 por ciento de los votos.



El primer ministro saliente de Armenia, Nikol Pashinián, líder del partido Contrato Civil, ha reivindicado su victoria en cuanto se han conocido los primeros resultados.



"Dejemos constancia de que el pueblo de Armenia ha hablado y ha tomado una decisión clara (...) Quiero dar una vez más palabras de agradecimiento y homenaje a todos los ciudadanos del país, que después de pasar por momentos difíciles, nos encontramos en el momento de restaurar la unidad pública y nacional", ha declarado en la sede de su partido según recoge la agencia Armenpress.



En este sentido, ha indicado que "en los próximos días iniciará consultas políticas con todas las fuerzas que participaron en las elecciones" así como ha reivindicado que "la página de fraude electoral" en la historia de Armenia "está cerrada de manera irreversible. "El Gobierno en Armenia estará formado sólo por el libre albedrío del pueblo", ha incidido.



Después del mensaje de Pashinián, el partido opositor bloque Armenia ha emitido un comunicado en el que denuncia fraude en los resultados. "Los resultados publicados de las elecciones parlamentarias son muy controvertidos y no inspiran confianza así como están en marcado contraste con las diversas manifestaciones públicas que hemos presenciado durante los últimos ocho meses, con todos los resultados de las encuestas de opinión pública, incluidas las internacionales y, finalmente, el sentido común", ha expresado.



Para argumentar sus palabras, ha indicado que "la razón más grave de la desconfianza son los cientos de alarmas provenientes de diferentes colegios electorales el día de las elecciones, que atestiguan la falsificación sistemática y planificada de los resultados electorales".



En este sentido, ha informado de que bloque Armenia "se plantea una investigación "profunda, fundamentada e inmediata" de las 'presuntas violaciones' ocurridas durante el proceso electoral. "Mientras las dudas no se hayan disipado, el bloque Armenia no aceptará los resultados de las elecciones", ha zanjado.



La participación ha alcanzado un 49,4 por ciento, por encima del 48,63 por ciento de participación de las anteriores elecciones, celebradas en diciembre de 2018, según los datos de la Comisión Electoral Central.



Pashinián, fue el encargado de convocar los comicios en el marco de la grave crisis política desencadenada en el país tras la derrota armenia en el conflicto registrado a finales de 2020 con Azerbaiyán en torno a la región.



Pashinián, quien llegó al cargo en 2018 tras la conocida como 'Revolución de Terciopelo', en la que encabezó una oleada de manifestaciones contra el Gobierno, ha sido sometido a una gran presión tras la derrota militar armenia, que ha llevado a la oposición a acusarle de "capitular" ante Bakú.



Las principales críticas giran en torno a las condiciones del alto el fuego firmado en noviembre, mediado por Rusia, que incluye la entrega a Azerbaiyán de una serie de territorios de Nagorno Karabaj --de mayoría armenia-- controlados por Ereván desde 1994, incluida la ciudad de Shusha, la segunda ciudad más importante en la región, autoproclamada independiente pero bajo la égida armenia.