AMP.- Latinoamérica.- Borrell pide aumentar la agenda de la UE con Latinoamérica ante la creciente influencia de China

BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)



El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha pedido este lunes fortalecer la relación política de la Unión Europea con Latinoamérica, apuntando a la cooperación en temas comerciales y sanitarios, frente a la necesidad de que el bloque europeo aumente su presencia ante la creciente influencia de China.



"Desde que accedí al cargo he intentado hacer entender que Latinoamérica no está lo suficiente en nuestra agenda política. Tenemos que hacer más con Latinoamérica", ha asegurado el jefe de la diplomacia europea a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores en Luxemburgo.



Después de mantener un "largo debate" con los ministros de los Veintisiete, Borrell ha reiterado el mensaje de fortalecer la relación con la región, en especial para superar la pandemia de coronavirus, ante el auge de contagios en países como Brasil.



En concreto, Borrell ha apuntado a la necesidad de que la UE se muestre más activa en la distribución de vacunas. "Tenemos que aumentar nuestro compromiso porque es cierto que China está proveyendo más vacunas que cualquier otro país y todo el mundo es consciente de la necesidad de estar más presente", ha asegurado en rueda de prensa, para después alabar la iniciativa de España de aumentar las donaciones de vacunas.



El Alto Representante ha insistido en que Sudamérica y el Caribe es una de las regiones más cercanas a la UE "en cuanto a valores y apoyo al orden multilateral". Por eso se ha propuesto no solo estrechar lazos en asuntos sanitarios sino "acelerar" a adopción de los acuerdos comerciales pendientes de ratificación, caso del de México, Chile y Mercosur. "Será en nuestro beneficio mutuo, pero queda mucho para lograr que se ratifiquen los acuerdos", ha indicado, no obstante.



DONAR VACUNAS A LATINOAMÉRICA



La necesidad de reactivar los lazos entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe es un asunto clave para España, según ha dicho la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, para quien es fundamental que la UE preste su apoyo en estos momentos de "dificultades" en la región.



Por ello España pide a sus socios "prestar más atención al vínculo claro entre la inestabilidad en el continente y la erosión de la democracia" y apunta medidas para invertir la situación como comprometerse a sacar adelante el acuerdo de libre comercio con Mercosur, encallado desde hace años por diferencias dentro de la UE, y terminar la renovación de los que hay con México y Chile.



González Laya también ha incidido en la discusión de los Veintisiete en la necesidad de enviar vacunas contra el coronavirus a los países de América Latina, región que representa a cerca del 8 por ciento de la población mundial pero suma un tercio del total de muertes por la pandemia.



"Hemos pedido que parte de los 100 millones de vacunas que la UE ha anunciado (que enviará antes de final de año a países en dificultades) sean para el continente latinoamericano", ha expresado la ministra.